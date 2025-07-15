Вторник, 15 Июля 2025 11:12

АрмИнфо. Франция на дипломатическом уровне поддерживает мужественные усилия правительства Армении по достижению мира с Азербайджаном и нормализации отношений в регионе. Об этом посол Франции в Армении Оливье Декотиньи заявил на торжественном приеме в посольстве Франции в Ереване по случаю Дня взятия Бастилии.

В своей приветственной речи дипломат напомнил, что 14 июля, ставшее национальным праздником Франции, символизирует Французскую революцию, объединяющую принципы свободы, равенства и братства.

"Сумма этих принципов - это не только принципы французского народа, но и чаяния всех народов и достижение всех демократий. Наши армянские друзья хорошо это знают, ведь они разбили множество цепей и свергли множество Бастилий. Нация, спасённая от геноцида, государство, освободившееся от власти империй, а также демократия, укреплённая волей народа, - это богатство для мира и надежда для региона. Для нас, французов, Армения - братская республика. Это не просто слова", - добавил Декотиньи.

Дипломат заметил, о тесных связях между двумя странами свидетельствует и тот факт, что в День взятия Бастилии в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча президента Франции и премьер-министра Армении, а спикер армянского парламента присутствовал на торжествах, в Париже.

Он добавил, что в 2024 году Армения и Франция отметили 100-летие Шарля Азнавура и захоронили останки Мисака и Мелины Манушян в Парижском Пантеоне.

"В этом году мы также вспоминаем адмирала Дю Фурне, который летом 1915 года вместе с моряками Третьего французского флота спас более 4000 армян от Геноцида на горе Мусса-Даг в Средиземном море. Он действовал без каких-либо указаний, верный своей совести и с честью, подобающей французскому офицеру. 110 лет спустя ему была отдана дань уважения в Мемориальном комплексе Геноцида армян в присутствии министров иностранных дел Армении и Франции. Спустя 110 лет дух Муса-Дага продолжает вдохновлять нас, армян и французов. Наши отношения никогда не были столь плодотворными и доверительными", - отметил Декотиньи, добавив, что Армения также является перекрестком международных отношений.

В этом ключе он заметил, что в 2026 году в Ереване пройдут Конференция сторон по биоразнообразию и Саммит Европейского политического сообщества. По его словам, Париж будем с армянскими друзьями на этих важных мероприятиях.

Далее дипломат коснулся армяно-французского сотрудничества в оборонной сфере и заметил, что оно также поступательно развивается. "Оно направлено на то, чтобы позволить Армении защитить свое население, территорию и суверенитет. Мы рады внести свой вклад в вооружение, обучение и консультирование армянских солдат. Наши мысли с теми, кто сейчас следит за безопасностью каждого", - сказал посол Франции.

Говоря об экономическом взаимодействии Декотиньи заметил, что оно также поступательно развивается. В частности, Армения доверила французской компании Idemiya выпуск паспортов и удостоверений личности для граждан; Carrefour продолжает расширяться в Армении; Mistral налаживает партнерство с Арменией в области искусственного интеллекта; Richel Group строит сельскохозяйственные теплицы последнего поколения в Гегаркунике.

"Реализуются крупные проекты, особенно в сфере инфраструктуры. Проект Ведийского водохранилища имеет особое значение. С момента обретения Арменией независимости не было аналогов строительства подобного крупного водохранилища в стране, который финансируется за счёт кредита, предоставленного Французским агентством развития. Строительство водохранилища будет завершено этой осенью", - заметил он.

Дипломат также подчеркнул, что Франция поддержала начало переговоров с Арменией о либерализации визового режима и продолжит поддерживать стремления этой страны, смело идущей в сторону Европы.

"В гуманитарном плане французская сторона продолжает поддерживать армянских беженцев из Нагорного Карабаха и поддерживает Армению, которая их принимает. Спустя два года после вынужденного переселения мы не забыли о них. Президент Франции обозначил для нас курс, согласно которому поддержка Франции Армении является безусловной, полной и постоянной. Эта поддержка будет решительно продолжена посредством общих программ, которые будут реализованы совместными усилиями. Поддержка будет продолжена во всех областях: культура, дипломатия, образование, Франкофония, оборона, экология, инфраструктура", - сказал Декотиньи, добавив, что французская сторона уделяет повышенное внимание уязвимым регионам.