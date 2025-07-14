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АрмИнфо. Республика Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне. Об этом в ответ на вопросы Арменпресс сказала пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения Назели Багдасарян касаясь высказываний посла США в Турции о возможности аренды США части суверенной территории Республики Армения, через которую, по словам посла, будет реализован <Зангезурский коридор>.
<Упомянутая вами лексика неприемлема для Республики Армения. Мы также неоднократно заявляли, что Армения обсуждает вопрос разблокирования региональной инфраструктуры исключительно в контексте суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Республики Армения. Мы не можем обсуждать какую-либо иную логику. Что касается аренды земель, то, согласно законодательству Республики Армения, такой институт существует только для земель сельскохозяйственного значения, на которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность. Следовательно, упомянутый послом США вариант невозможен>, - отметила она.
На уточнение, возможно ли, что посол США имел в виду передачу управления дорогой на аутсорсинг, Багдасарян отметила, что Республика Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне. <Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции Республики Армения>,- заключила она.
Ранее посол США в Турции заявил о возможной аренде дороги через Сюник на 100 лет, чтобы разрешить спор между Ереваном и Баку.
|Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне - Багдасарян
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|В Глендейле прошёл митинг в защиту Армянской Церкви и против репрессий
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|Армения и Грузия подписали программу о продолжении сотрудничества в сфере культуры на 2025-2027гг.
|Омбудсмен о заключении матери троих несовершеннолетних детей: принимаются меры для защиты прав, включая вопрос опеки
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|УВКПЧ ООН отказалось комментировать нападки Пашиняна в адрес ААЦ - СМИ
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|Франция представит на кинофестивале <Золотой абрикос> 12 фильмов
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|Нидерланды и в этом году поддержат выпуск фестивальной газеты <Золотого абрикоса>
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|Археологический комплекс Гарни и "Симфонии камней" включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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