Понедельник, 14 Июля 2025 20:15

АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп считает, что процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном движется "к успешному завершению". "Мы видим еще один случай - между Арменией и Азербайджаном.

Похоже, что это приведет к завершению, к успешному завершению", - сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, передает ТАСС. Глава Белого дома не привел никаких деталей.

10 июля сообщалось о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби. Армянская сторона назвала состоявшуюся в Абу-Даби встречу Пашиняна и Алиева успешной.