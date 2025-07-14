Понедельник, 14 Июля 2025 19:19

АрмИнфо. Я очень ценю <Золотой абрикос> за то, что здесь предоставляются широкие возможности для новых режиссеров, новых творцов в регионе, особенно в контексте короткометражных фильмов.

Об этом в ходе рандеву с ереванским зрителем 14 июля рассказал один из выдающихся деятелей кино, возглавляющий в разные годы самые престижные кинофестивали мира (Роттердамский, Венецианский, Локарно, Римский, Пекинский, фестиваль фотографии в Пинъяо и др.) Марко Мюллер, приглашенный на кинофестиваль в качестве специального гостя.

<Таким образом, успевая смотреть короткие фильмы, люди узнают новые имена. Если мы не будем давать возможности молодым талантам проявиться, где мы увидим их талант?>, - задался вопросом кинодеятель. Он рассказал, что во все времена своей фестивальной карьеры служил одной миссии - дать миру качественных режиссеров, чтобы они стали узнаваемыми, чтобы чувствовали на фестивалях себя комфортно.

Мюллер поделился, что никогда не мечтал избрать в своей жизни подобный путь, в его случае, выбор был вынужденным, и будто предопределенным самим путем. Он рассказал ереванской публике, что полностью перекроил фестивали, которые возглавлял, в частности, заметив, что Локарно работает уже почти 30 лет по структуре, которая была разработана при его поддержке, то же самое касается и Венецианского кинофестиваля.

Одним из самых ценных воспоминаний во время руководства Роттердамским кинофестивалем, по словам Мюллера, является его встреча с Сергеем Параджановым. Последний впервые тогда выехал за границу на кинофестиваль после тюремного заключения. Мюллер рассказал, что они много говорили о проблемах в киноиндустрии, о необходимости создания кинофестивалей, и Параджанов выразил заинтересованность в дистрибуции кинолент. <Я видел фильмы Параджанова, и для нас его визит в

Роттердам был настолько впечатляющим и имел, безусловно, большую ценность>, - подлился воспоминаниями кинодеятель.

Отметим, что в истории <Золотого абрикоса> Марко Мюллер первый, кто, не являясь режиссером или актером, удостоился <Талера Параджанова>, которой вручают за вклад в мировую киноиндустрию, поскольку его роль в развитии сферы является весомой.

Напомним, что в этом году кинофестиваль проходит с 13 по 20 июля. Помимо показа фильмов из престижных кинофестивалей, в рамках <Золотого абрикоса> в этом году отметят 100- летний юбилей выдающихся деятелей армянского кино - Генрика Маляна и Агаси Айвазяна, пройдут мероприятия, посвященные 70-летию Арутюна Хачатряна, откроют памятник Шарлю Азнавуру на одноименной площади в Ереване и др. C полной программой кинофестиваля можно познакомиться по следующей ссылке: https://drive.google.com/file/d/1zUaeyu06e6bYSCMuq_e1W7uw5cLElISt/view или на странице <Золотого абрикоса> в Фейсбук. Основные площадки кинопоказов - кинотеатр <Москва> и Дом кино.