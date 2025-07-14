Понедельник, 14 Июля 2025 18:53

АрмИнфо. США предложили контролировать маршрут через Сюник Армении. Как передает Middle East Eye, об этом посол США в Турции Том Баррак заявил журналистам в Нью-Йорке.

Том Баррак отметил, что Соединенные Штаты предложили взять на себя управление запланированным транспортным коридором между Арменией и Азербайджаном в попытке продвинуть зашедшие в тупик дипломатические переговоры между двумя кавказскими странами.

По его словам, США предложили взять под контроль маршрут протяжённостью 32 километра на 100-летний срок.

" И вот что происходит: Америка вмешивается и говорит: Хорошо, мы заберём это на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на сто лет, и вы все сможете ею пользоваться ", - подчеркнул дипломат.

Таким образом, получается, что США с барского плеча разрешают Армении пользоваться своей же территорией. Добавим, что в своем время армянский Нахиджеван также отдавали под азербайджанский контроль на 100 лет. Все мы прекрасно помним, что из этого получилось. Фактически, США давят на Армению, чтобы отобрать у нее ее же суверенные территории.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.