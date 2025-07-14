Понедельник, 14 Июля 2025 17:57

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Мясникяна, Ацик, Баграмян;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Аргаванд, Гетапня, Азаташен, Геханист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат; частично село Аралез;

10։00-14։30 частично село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, частично села Хнаберд и Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 адреса 1, 96, 98 на Ереванском шоссе в городе Ехегнадзор; частично село Агаднадзор, село Арпи; частично села Ринд, Хндзорут;

10։00-14։00 жилые дома 27а, 27б в кв. “Дзахапня” в городе Джермук;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично село Дзорахбюр; частные дома Дзорахбюра, абоненты-жильцы на Арайском шоосе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 жилые дома 1-11 в 1-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

в Гегаркуникской области:

09:30-10:30 улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 15 села Гегамасар;

11:00-14:00 населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Сарухан полностью; сельский мунуцупалитет села Сарухан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы территории, прилегающей к кладбищу, в селе Сарухан; насосная станция у старого клуба, картофельный склад и прилегающие абоненты-жильцы, школа N3 в селе Сарухан, станции компаний “Тим Телеком”, “Вива Армения”, каменный цех “ЭСТ”, села Шоржа, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); воинская часть;

11:00-16:30 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:50 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Шикаварс”, станции компаний “Вива Армения”, “Телеком Армения”, “Юком”;

11:00-17:00 абоненты-жильцы на улице Микаелян, абоненты-жильцы на улице Огостоси 23, частично улица Азатутяна, тупик на улице Микаеляна, магазим “Амен инч тан амар” и прилегающие абоненты-жильцы, абоненты-жильцы территории под названием “Пепои Дзор” на 2-ом переулке Микаеляна, здание Прокуратуры, государственный университет Гавара, ЗАО “МЦ Гавара” и прилегающие абоненты-жильцы, газозаправочная станция “Гавар” на улице Азатутян в городе Гавар;

в Лорийской области:

10:00-11:00 частично село Гогаран;

10:00-13:00 квартал “Димац”, улица Агаяна, переулок Нерсисяна, территория, прилегающая к улице Маштоц-Сундукян, территория, прилегающая к филиалу “Ванадзор” национального политехнического университета Армении в городе Ванадзор; село Медовка;

10:00-13:00 и 14:00-17:00 частично село Йахдан;

14։00-16։30 село Круглая Шишка;

15:00-16:00 частично село Артагюх;

в Тавушской области:

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта” и Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

14։10֊15։10 частично села Баграташен, Дехдзаван, Птгаван;

в Ширакской области:

11։00-17։00 села Торосгюх, Арпени, Цогамарг, Гоговит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), села Мец Сепасар, Покр Сепасар, Казанчи, Сизавет, Тавшут и прилегающие абоненты в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

09:30-12:00 частично село Тавшут;

10։00-12։00 “Веришен акумб” в городе Горис;

14։00-16։00 “Веришен арестаноц” в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.