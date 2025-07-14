Понедельник, 14 Июля 2025 17:28

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл из Брюсселя с рабочим визитом во Францию. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, сегодня, 14 июля в Елисейском дворце состоится встреча Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном.