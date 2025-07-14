Понедельник, 14 Июля 2025 16:57

АрмИнфо. На фоне задержаний, учитывая готовность адвокатов защищать права тех, кто встает на защиту национальных интересов, общество не должно поддаваться страху и бездействовать. Об этом в ходе пресс-конференции 14 июля заявила адвокат по делу задержанных представителей АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Мануш Есаян.

В этом ключе она обратила внимание, что текущие задержания имеют конкретную цель - заставить всех, кто выступает в защиту национальных ценностей, замолчать. По ее мнению, это также является попыткой создать атмосферу страха.

В свою очередь адвокат Сергей Арутюнян выразил убеждение, что молчание, последующее за этими задержаниями, в том числе со стороны международных структур, может стать прецедентом для окончательного пресечения деятельности АРФД, о чем мечтают не только местные власти, но и Азербайджан с Турцией. Он отметил, что в таких условиях правоохранительная система может превратиться в еще больший инструмент насилия.

Арутюнян также не исключил, что аресты членов АРФД не являются последними. По его мнению, у нынешней власти может быть список других людей, которых они планируют задержать, например, в случае новых поездок в Турцию или Азербайджан. "Мы пока не знаем, что еще нас ожидает, но я предполагаю, что на фоне готовности действующей власти принять все условия вражеской стороны, могут последовать новые задержания", - заметил он.

При этом, касаясь конкретного случая, Арутюнян признал, что у одного из задержанных действительно была граната, используемая, в том числе в рамках игры в страйкбол. Однако он отметил, что на основании этого факта делать вывод о подготовке террористического акта - абсурдно. Он также обратил внимание на то, что сам имеет законное оружие и задался риторическим вопросом: учитывая происходящее, не станет ли это основанием для обыска его дома в будущем.

Адвокаты также указали на выборочное применение уголовно-процессуального кодекса Армении действующей властью. В частности, они заметили, что для тех, кто выступает в защиту национальных интересов, этот кодекс интерпретируется совершенно иначе. Например, один из его принципов - незамедлительное предоставление защиты после задержания - был проигнорирован; адвокаты сталкивались с отказами в предоставлении встреч с клиентами под предлогом обсуждения этого вопроса, хотя закон не допускает таких отлагательств. Они уверены, что подобные манипуляции являются частью политики действующей власти, которая начала применять их еще с момента своего прихода к власти.

Напомним, что 9 июля представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн", в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Как сообщили в пресс- службе Следственного комитета Армении, по делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек. Позже был также задержан член молодежного крыла партии Андраник Чамичян. При этом дашнакцаканы уверены, что задержания их соратников - очередной политический заказ.