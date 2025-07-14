Понедельник, 14 Июля 2025 16:54

АрмИнфо. В Брюсселе 14 июля состоялась встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня армяно- бельгийских отношений. Стороны выразили удовлетворение динамичным характером политического диалога и подчеркнули важность последовательных шагов по развитию торгово-экономического партнерства, расширению инвестиционной составляющей и расширению деловых связей.

Премьер-министр Бельгии выразил поддержку своей страны развитию отношений Армения - Европейский Союз, выразив уверенность, что визит премьер- министра Армении в Брюссель придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Никол Пашинян, в свою очередь, выразил удовлетворение результатами сегодняшних встреч и подчеркнул приверженность правительства Армении развитию сотрудничества с ЕС, в том числе в направлении эффективного продвижения институциональных реформ.

Никол Пашинян и Барт де Вевер обменялись мнениями по региональным событиям, в том числе по вопросам мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.