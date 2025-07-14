Понедельник, 14 Июля 2025 15:13

АрмИнфо. Арцахцы заявили о прекращении уличной борьбы за свои права в связи с безрезультативностью переговоров с правительством Армении. Об этом 14 июля в беседе с журналистами по итогам переговоров, длившихся более 4 часов, сообщил омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Переговоры состоялись между представителями Совета по защите прав арцахцев, омбудсменом и группой граждан с руководителем офиса вице-премьера Арманом Адилханяном. В частности, по словам правозащитника, в правительстве отказались продолжить выплаты "40+10" тысяч драм и вносить существенные изменения в другие программы. Степанян отметил, что, как и ожидалось, встреча не привела к каким-либо значимым результатам. "По сути, это была очередная дискуссия, которая не принесла ожидаемого эффекта. Нам конечно заявили о готовности рассмотреть предложения по улучшениям программы для уязвимых групп, однако из личного опыта могу сказать, что такие обсуждения зачастую оказываются бессмысленными", - подчеркнул правозащитник.

Степанян пояснил, что по части пересмотра программы поддержки для уязвимых групп, представители правительства вновь ограничились обещаниями. Например, обсуждалось предложение повысить порог выплат в 55 тысяч драм, но окончательного решения по этому вопросу так и не было принято. "То есть тот факт, что люди могут оказаться на улице, не является достаточным основанием для пересмотра существующих программ. Это и есть результат нашей сегодняшней встречи с правительством", - заметил омбудсмен Арцаха.

Степанян при этом обратил внимание, что во время всех переговоров с правительством возникает ощущение, что там в курсе всех проблем. "По их заверениям, поднятые нами проблемы якобы не соответствуют реальности. Однако напомню, что было выдано всего 1900 сертификатов, при наличии 25 тысяч семей-бенефициаров. При этом из этих 1900 сертификатов было использовано всего 300-400", - обратил внимание Степанян.

Кроме того, омбудсмен Арцаха посетовал на то, что на встречах с правительством они каждый раз получают тот же ответ: там считают, что соцпомощь не была приостановлена, просто она стала целевой. Между тем, по словам правозащитника, на деле 50 тысяч человек лишились этой помощи, а значит, рискуют остаться без жилья.

В этом ключе он подчеркнул, что борьба должна продолжиться на международных площадках, в том числе путем переговоров с Минской группе ОБСЕ (в ходе митинга у здания правительства проходил сбор подписей для обращения в МГ ОБСЕ - ред.). Степанян также добавил, что, хоть он и понимает, что арцахцы обнадежены, однако считает, что они должны осознать - только они могут решить свою проблему. В связи с этим он выразил сожаление в связи с малым количеством арцахцев на митинге, состоявшемся 12 июля.

Представители Совета по защите прав арцахцев при этом отметили, что о дальнейших действиях с учетом результатов переговоров будет заявлено чуть позже. Однако Совет сообщил, что они прекращают уличную борьбу, покидают здание представительства НКР, расположенном на улице Зарьяна в Ереване и будут думать над новым форматом борьбы.

Напомним, что 12 июля на площади Свободы состоялся митинг в защиту прав арцахцев, организованный Советом по защите прав арцахцев. Этот митинг стал ответом на результаты переговоров Совета с правительством, в ходе которых из 12 ключевых пунктов власти согласились рассмотреть лишь один, касающийся социальных вопросов, да и то не в полной мере. После митинга Совет начал сидячую забастовку на площади. А сегодня Совет переместился к зданию правительства Армении, чтобы провести там акцию протеста. В результате несколько членов Совета вместе с гражданами Арцаха были приглашены в правительство для переговоров, которые длились больше 4 часов.