Понедельник, 14 Июля 2025 15:09

АрмИнфо. . Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы подтвердить и укрепить крепнущее партнерство между Европейским союзом и Арменией.

Согласно сообщению Евросовета, Кошта и фон дер Ляйен приветствовали амбициозную программу реформ Армении и выразили поддержку суверенитету, территориальной целостности и демократическим реформам страны.

В ходе встречи лидеры приветствовали недавнее политическое соглашение по тексту Повестки дня нового партнерства ЕС-Армения, являющейся важной вехой в их общей приверженности углублению отношений. Они также с удовлетворением отметили прогресс в процессе либерализации визового режима и недавний закон Армении "О запуске процесса европейской интеграции".

ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи. В рамках стратегии "Глобальный шлюз" ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, что будет способствовать инклюзивному росту и взаимосвязи.

План по повышению устойчивости и росту стоимостью 270 миллионов евро, объявленный в апреле 2024 года, увеличил финансирование Евросоюза для Армении на 50%. Выделив 200 миллионов евро в виде грантовой помощи и 70 миллионов евро в виде грантового финансирования для привлечения инвестиций, ЕС продолжает поддерживать программу социально-экономических реформ Армении, более тесное секторальное сотрудничество и инвестиции в энергетику, транспорт и частный сектор.

В этом контексте ЕС подтвердил свою поддержку инициативы Армении "Перекрёсток мира", направленной на содействие региональной взаимосвязанности и примирению.

Кошта и фон дер Ляйен коснулись продолжающихся усилий Армении по содействию стабильности на Южном Кавказе, в частности, посредством продолжения мирных переговоров с Азербайджаном и шагов по нормализации отношений с Турцией. Лидеры также подчеркнули важность возможности включения Армении в региональные и экономические инициативы Европейского союза, в частности, в рамках Стратегии для Черноморского региона.

Кроме того, еврочиновники поблагодарили Армению за тесное сотрудничество и предпринятые шаги по предотвращению обхода санкций. Вместе с Пашиняном они договорились продолжить совместные усилия в этом направлении.

Важное место в обсуждениях заняло сотрудничество в области безопасности. Лидеры приветствовали начало консультаций ЕС и Армении по вопросам безопасности и обороны, подчеркнув общую приверженность миру, стабильности и демократической устойчивости.

Решая ряд проблем безопасности, включая манипуляцию информацией и вмешательство извне, дезинформацию и киберугрозы, ЕС предложил работать совместно с Арменией над оценкой ее потребностей, определением приоритетных направлений сотрудничества и использованием имеющихся инструментов ЕС. Для поддержки информационной экосистемы Армении ЕС объявил о выделении нового пакета в размере 1,5 млн евро на укрепление независимых СМИ.

Лидеры ЕС приветствовали проведение в Армении саммита Европейского политического сообщества и 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

В заключение лидеры пришли к выводу, что сегодняшняя встреча представляет собой важный шаг в отношениях между ЕС и Арменией, и призвали к дальнейшему прогрессу на следующем заседании Совета партнерства ЕС и Армении этой осенью.