Понедельник, 14 Июля 2025 15:05

АрмИнфо. В этом году открытие кинофестиваля <Золотой абрикос> ознаменовалось большим сюрпризом не только для ереванской публики, успевшего полюбить культового иранского режиссера Джафара Панахи, но и для еще одной легенды иранского кинематографа - Амира Надери. Последний прибыл в Армению в качестве почетного гостя 22-го Золотого абрикоса и председателя региональной конкурсной программы кинофестиваля. Надери является одним из ключевых фигур движения <Иранская новая волна>, которое сформировало в Иране уникальную авторскую школу 1970-х гг. Его творчество оказало влияние на целое поколение деятелей искусства.

Выступая с приветственной речью в Доме кино по случаю открытия кинофестиваля, его директор и художественный руководитель Карен Аветисян отметил, что после 15 лет несвободы, в которой пребывал Панахи, первый его выход в свет состоялся именно на <Золотом абрикосе>, несмотря на многочисленные приглашения от самых авторитетных кинофестивалей. <Что для нас большая честь>, - подметил Аветисян.

После этого визита оргкомитет фестиваля задумался над тем, что было красивым и символичным завершением такого цикла могло стать открытие следующего <Золотого абрикоса> (в 2025г.) новым фильмом Джафара

Панахи <Простая случайность>, о котором он рассказывал годом ранее в Ереване. После длительных переговоров, как отметил худрук фестиваля, удалось достичь соответствующей договоренности.

<А когда это удалось, нам пришло в голову, что, если получилось пригласить Амира Надери, было бы просто фантастично, если бы Панахи лично вручил <Талер Параджанова> Амиру Надери за вклад в мировую киноиндустрию. Той самой награды, которой он удостоился в 2024 году - как дар от великого заключенного XX века великому заключенному XXI века. Мы написали Джафару Панахи с этим предложением, что совпало с периодом ужесточенных боев между Ираном и Израилем. Но он сказал, что ему сложным видится приезд в Армению, что помимо всех других объективных обстоятельств в связи с ситуацией усугубляется и его непростым психологическим состоянием. Следовательно, мы решили ограничиться тем, что покажем фильм режиссера, который удостоился буквально два месяца назад <Золотой пальмовой ветки> на Каннах, на открытии <Золотого абрикоса. Но потом мы получили еще одно письмо, которое до сих пор держали от всех вас в секрете, но сегодня уже не хотим скрывать Джафара Панахи, который здесь>, - сказал Аветисян, пригласив на сцену выдающегося иранского режиссера под бурные и несмолкаемые аплодисменты зрительского зала в Доме кино, заметив, что это единственный живущий режиссер - обладатель 4 главных кинопремий ведущих в мировом масштабе фестивалей - Локарно, Каннского, Венецианского и Берлинского.

Поприветствовав ереванского зрителя, Панахи отметил, что каждый раз, бывая в Армении, возвращается домой с тёплыми воспоминаниями. Но сегодняшний вечер он уже окрестил как свое самое впечатляющее воспоминание, поскольку он будет говорить о человеке, находиться рядом с которым для него сверх большая ответственность.

Режиссер в этой связи поделился трогательной историей, которая произошла с ним еще в студенческие годы. Однажды, выходя из учебного заведения, которое было расположено возле кинотеатра, Пагнахи увидел Амира Надери, который собственноручно мыл окна кинотеатра, так как хотел разместить там афишу с анонсом своего фильма.

<Я стоял и наблюдал за ним полчаса. И научился у Надери, что, когда снимаешь кино, нужно быть внимательным ко всем деталям и делать всё самостоятельно. Некоторые люди не просто снимают кино, они прокладывают путь>, - рассказал Панахи. Он сравнил Надери с деревом ашваганда (Withania somnifera), которое учит других деревьев стойкости, выдержки. <Я всегда мечтал находиться рядом с этим человеком. Поверьте, он был единственным человеком, научившим меня противостоять, чтобы никто не мог сломить мое желание и способность снять фильм. Сегодня я хочу отдать дань уважения одному из величайших режиссёров иранского кино - мастеру Амиру Надери>, - сказал Панахи.

После трогательных объятий и долгиз приветствий друг друга, Амир Надери заявил, что Панахи - один из важнейших режиссёров в иранском кино, проложивший путь в будущее вместе с Аббасом Киаростами. <Эта награда для меня очень важна, потому что одним из моих самых любимых режиссёров был Параджанов. Я посвящаю эту награду молодым кинорежиссёрам своей страны - пусть они тоже откроют путь в будущее, как Панахи>, - отметил Надери. Отметим, что 22-й <Золотой абрикос> стартовал 13 июля в Доме кино. С приветственным словом выступили мэр Еревана Тигран Авинян, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, гендиректор телекоммуникационной компании Viva Армен Аветисян. По традиции об открытии фестиваля заявили на сцене его основатели Арутюн Хачатрян, Сусанна Арутюнян и Микаэл Стамбольцян. В рамках <Золотого абрикоса> в этом году отметят 100- летний юбилей выдающихся деятелей армянского кино - Генрика Маляна и Агаси Айвазяна, пройдут мероприятия, посвященные 70-летию Арутюна Хачтаряна, откроют памятник Шарлю Азнавуру на одноименной площади в Ереване и др. ь C полной программой кинофестиваля можно познакомиться по следующей ссылке:

https://drive.google.com/file/d/1zUaeyu06e6bYSCMuq_e1W7uw5cLElISt/view или на странице <Золотого абрикоса> в Фейсбук.