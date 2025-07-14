Понедельник, 14 Июля 2025 14:54

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил посольство Франции в Ереване по случаю национального праздника страны - Дня взятия Бастилии.

"Рад встрече с послом Оливье Декотиньи. Передаю народу и руководству Франции наилучшие пожелания мира, прогресса и процветания в День взятия Бастилии. Армения и Франция разделяют общие ценности, благодаря которым особые отношения между нашими странами продолжают развиваться во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Желаю Франции всегда придерживаться основополагающих ценностей и девиза Республики: свободы, равенства, братства!", - написал Хачатурян на своей странице в Твиттер (Х), сопроводив публикацию фотографией со встречи с послом Франции.