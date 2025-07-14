Понедельник, 14 Июля 2025 14:48

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может быть побежден, но для достижения этой цели недостаточно полагаться исключительно на политический материализм или политический идеализм, считает зампред Республиканской партии Армении (РПА), политзаключенный Армен Ашотян.

Политик обратил внимание, что политическая реальность Армении давно вышла за рамки традиционных политологических моделей и основ этики, хотя и существует научный подход, который позволяет объяснить нынешние внутриполитические процессы. Так, по словам Ашотяна, основных участников политических событий в Армении можно разделить на три категории: "материалисты", "идеалисты" и "дуалисты".

Касаясь представителей правящей силы - "Гражданского договора" во главе с Николом Пашиняном, Ашотян напомнил, что эта группа, позиционировавшая себя как идеалисты в 2018 году и пришедшая к власти под соответствующими лозунгами, быстро трансформировалась в политических материалистов, для которых материальные интересы стали первостепенными. "В последние месяцы этот свирепый материализм стал их откровенным кредо: логика "Реальной Армении", логика постоянных уступок, якобы во имя мира - это их внешнеполитическая матрица", - подчеркнул зампред РПА.

Между тем, как пояснил Ашотян, необходимо отбросить возвышенные, но абстрактные идеи в пользу осязаемых. "Во внутренней политике неотъемлемой частью их материализма являются, например, тюрьмы, заполненные политзаключенными, грязные уголовные дела, повышение налогов и даже концертно-фестивальная лихорадка", - добавил он.

Что касается лагеря второго президента Армении Роберта Кочаряна, Ашотян отметил, что это ядро оппозиции, хотя и включает "традиционных" идеалистов, таких как представители АРФ "Дашнакцутюн", в своих последних действиях явно сместилось в сторону "материализма". Это, по его словам, стало особенно заметно в их подходах к процессу выражения вотума недоверия премьер-министру.

"Заявления о том, что "принесите две недостающие подписи для импичмента, потом мы отдадим наши" или "пусть улицы заполняются, мы только тогда подумаем о присоединении" - это типичный вопиющий политический материализм, который вступает в глубокий диссонанс с террором, бушующим в стране, объективными рисками новых жизненно важных уступок и спасением Родины. Основная надежда на смену власти у этого материализма связана с парламентскими выборами 2026 года", - заметил зампред РПА.

Касаясь Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), Ашотян напомнил, что в результате нападок Пашиняна Церковь стала явным политическим фактором, какой бы чуждой эта истина ни казалась духовным лидерам. При этом он заверил, что чем раньше эта новая реальность будет осознана и принята самой Церковью, тем эффективнее будет сохранение и существование ее национально-духовного облика.

"Чтобы избежать недоразумений и примитивных манипуляций, особо подчеркну, что сказанное мной не означает, что Церковь должна "войти в политику". Я имею в виду, что для защиты своего духовно-национального облика ААЦ неизбежно должна прибегнуть к политическому инструментарию, то есть пополнить свой идеалистический арсенал материалистическим", - заверил политзаключенный.

По части задержания российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, Ашотян обратил внимание на то, что наглая и жестокая кампания в отношении армянского национального благотворителя сразу делает его влиятельным политическим фактором с серьезным потенциалом. Однако он призвал не забывать, что в основе начала процесса лежал идеализм Самвела Карапетяна - готовность защитить Армянскую Апостольскую Церковь от нападок Пашиняна.

"И это уникальное явление, поскольку даже его многомиллиардное состояние не делает его материалистом. Ценности, идеи, значения - все, что характерно для классических идеалистов, для него на первом месте. Если вокруг его образа будет сформирована институциональная политическая структура, то этот идеализм, как и в случае с Церковью, также будет дополнен материалистическим инструментарием", - заверил Ашотян.

Касаясь лагеря третьего президента Армении Сержа Саргсяна, Ашотян отметил, что он в свою очередь является дуалистическим. Он пояснил, что ядром этой группы является Республиканская партия Армении, которая за свою 35-летнюю историю пережила различные этапы этих философских заблуждений. Между тем с июня, как обратил внимание Ашотня, объявив о начале процесса импичмента и взяв на себя ответственность, РПА позиционировалась уже как дуалистическая политическая сила, сочетающая идею отстранения Никола до выборов и материалистический ресурс, который будет инвестирован в этом направлении.

Подводя итог анализу, Ашотян заверил, что единственный вариант для победы над Пашиняном - объединить два подхода - "идею и субстрат". "Следовательно, превращение оппозиционных "материалистов" и "идеалистов" в "дуалистов", как я описал, или любым другим способом является роковым", - резюмировал зампред РПА.