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 Понедельник, 14 Июля 2025 14:40
Марианна Мкртчян

Татоян: Действующие армянские власти создали условия, грубо нарушающие права на достойную жизнь беженцев из Арцаха

Татоян: Действующие армянские власти создали условия, грубо нарушающие права на достойную жизнь беженцев из Арцаха

АрмИнфо.  Действующие армянские власти создали условия, которые не только не обеспечивают, но и грубо нарушают достойную жизнь и иные права соотечественников, насильственно переселённых в Армению из Арцаха, уверен экс-омбудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Армян Татоян.

Он напомнил, что в результате этнической чистки люди лишились родины, родовых очагов, святых мест и природной среды, а теперь подвергаются всё более откровенной кампании ненависти со стороны официальных лиц и приближенных к ним лиц, проводимой при покровительстве государства.

"Даже сейчас власти игнорируют реальные проблемы и требования народа Арцаха, в том числе путём унижающего достоинство обращения. Они обращаются к людям с угрозой применения силы вместо того, чтобы реагировать на их насущные, в том числе социальные, потребности.

Поддержка народа Арцаха на государственном уровне - первоочередная задача, а обеспечение достойных условий жизни - приоритет. Необходимо сделать всё возможное, чтобы они были полностью интегрированы в это время и способствовали укреплению Армении, а не вынуждали их эмигрировать", - подчеркнул он.

Напомним, что арцахы третий день проводят акцию протеста в центре Еревана, требуя от властей Армении обеспечить их элементарные права.

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