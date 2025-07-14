Понедельник, 14 Июля 2025 12:43

АрмИнфо. Арцахцы, проводящие с 12 июля сидячую забастовку на площади Свободы переместились свою акцию к зданию правительства.

Совет по защите прав арцахцев, являющийся инициатором мероприятия, заявил, что у них одно требование от армянских властей - решение насущных проблем арцахских беженцев.

Представитель аппарата премьер-министра Айк Симонян вышел к протестующим и сообщил о готовности представителей исполнительного органа принять делегацию Совета и выслушать требования. Совет принял данное предложение и предложил сформировать группу из нескольких человек, в которую также должны войти граждане, не являющиеся членами Совета для переговоров.

Член Совета по защите прав арцахцев Сасун Давтян озвучил основные требования к правительству, в частности: восстановление выплат в размере "40+10" тысяч драм для арцахцев, не имеющих жилья в Армении, а также пересмотр жилищной программы с учетом дополнительных финансовых нужд малочисленных семей.

Кроме того, Совет потребовал увеличить сумму, выделяемую на строительство домов, вместо приобретения жилья на рынке, где цены постоянно растут. Они также предложили разработать механизм для обсуждения всех вопросов, представленных Советом, а не ограничиваться лишь социальными. Эти требования были переданы правительству в ожидании реакции.

Как пояснил в беседе с журналистами член Совета Артак Мкртчян, митинг проводится на этот раз у правительства, в связи с отсутствием реакции со стороны властей после сидячей забастовки на площади Свободы. По его словам, они требуют от правительства решить их насущные проблемы, чтобы беженцы из Арцаха не встали на путь миграции.

"У оперы люди приходили и сообщали нам, что они остались на улице, из-за неспособности оплачивать жилье и проживают у родственников или соседей. Однако мы понимаем, что это не может продолжаться долго", - добавил он, подчеркивая серьезность ситуации.

Касаясь ожиданий от этих процессов, он отметил, что все зависит от того, насколько сами арцахцы будут готовы бороться за свои права, заверив, что у Совета есть свои планы. Он также обратил внимание на то, что, несмотря на изначальные заявления властей о том, что они не собираются ничего менять, после первого митинга арцахцев им пришлось продлить выплаты на два месяца. В связи с этим Мкртчян выразил убеждение, что если и сейчас предпринимать какие-то действия, то можно будет добиться изменений.

"Уверен, что если люди выйдут и заявят о своих правах в виде акций или других мероприятий, то правительство снова отреагирует и, возможно, попробует улучшить что- то в программе", - уверен член Совета.

В свою очередь другой член Совета по защите прав арцахцев Анастас Исраелян отметил, что они ожидают от властей Армении четких действий по решению социальных проблем беженцев.

"Все, что произошло, произошло именно по вине нынешнего руководства. Именно эта власть ответственна за то, что произошло с арцахцами, и поэтому, сегодня мы находимся у здания правительства. Наше основное требование - создать такие условия, чтобы мы могли продолжать жить на своей родине. Наша цель - остановить эмиграцию. В то время как непонятна их цель. Это не жалоба, это требование", - заявил Исраелян.

Он подчеркнул, что арцахцы не делают ничего антинационального, а лишь пытаются сделать все возможное, чтобы остаться в Армении и бороться за свое возвращение в Арцах. "Это армянский вопрос, который должен сохраняться в повестке", - резюмировал член Совета.

Напомним, что 12 июля на площади Свободы состоялся митинг в защиту прав арцахцев, организованный Советом по защите прав арцахцев. Этот митинг стал ответом на результаты переговоров Совета с правительством, в ходе которых из 12 ключевых пунктов власти согласились рассмотреть лишь один, касающийся социальных вопросов да и то не в полной мере. После митинга Совет начал сидячую забастовку на площади. Провести шествие, а также сидячую забастовку у здания правительства или парламента Армении полиция им запретила.