Понедельник, 14 Июля 2025 12:40

АрмИнфо. Лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян потребовал от руководителей Европейского Союза поднять на переговорах с премьер-министром РА Николом Пашиняном беспокоящие армянский народ ряд вопросов. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

В своем письме он уточнил, что обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антонио Косте в качестве члена Альянса либералов и демократов за Европу. "Мне известно, что на сегодня запланирована ваша встреча с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Поэтому я хотел бы представить ситуацию в Армении и попросить вас обсудить эти вопросы с господином Пашиняном. В нашей стране прямо сейчас незаконно арестован филантроп Самвел Карапетян за интервью, чьё заявление было направлено на защиту Армянской Апостольской Святой Церкви, и только по этой причине он в настоящее время содержится в подвале Комитета государственной безопасности Армянской ССР, более известном армянскому народу как подвал КГБ. Глава Ширакской епархии архиепископ Микаел Аджапаян также содержится в том же изоляторе, опять же за свое интервью. Следует подчеркнуть, что архиепископ Микаэл является единым кандидатом на пост премьер- министра от парламентской оппозиции и имеет подписи 36 депутатов в рамках процедуры импичмента. Хочу сообщить вам, что депутаты правящей партии уже угрожают закрыть одну из действующих в Армении партий - Армянскую революционную федерацию "Дашнакцутюн".

Уважаемые господин Кошта и госпожа фон дер Ляйен, прошу вас поднять эти вопросы на встрече с Николом Пашиняном. Призываю вас не становиться европейскими спонсорами антидемократических процессов в Армении. Протекающие процессы не соответствуют учредительным документам Европейского Союза, принципам прав человека, демократии и верховенства закона, а также международным обязательствам, взятым Республикой Армения, в том числе перед Европейским Союзом. Прошу вас потребовать от премьер- министра Республики Армения незамедлительного освобождения благотворителя Самвела Карапетяна и предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Святой Церкви архиепископа Микаела Аджапахяна", - говорится в письме Эдмона Марукяна.