Понедельник, 14 Июля 2025 11:06

АрмИнфо В ходе предварительного расследования уголовного дела, расследуемого в Следственном комитете РА, были получены фактические данные о том, что группа лиц, находясь в офисе одного из бизнес-центров Еревана, осуществляла интернет-звонки лицам, находящимся в иностранных государствах, и под предлогом выгодного инвестирования, используя управляемые ими фальшивые инвестиционные платформы для удалённого доступа к различным счетам, банковским номерам и сбережениям лиц, проживающих преимущественно в европейских странах, используя различные компьютерные программы и сети незаконным образом вносили в них изменения.

В частности, как отмечает пресс-служба СК, они привязывали банковские карты к различным управляемым ими виртуальным платформам, а также осуществляли обмен и переводы различных валют и криптовалютных счетов, имеющихся на них, похищая финансовые средства в особо крупных размерах. После совершения краж члены преступной организации переводили денежные средства на многочисленные криптовалютные кошельки и в различные банки, действующие в Республике Армения, обналичивая денежные средства. Затем обналиченные денежные средства использовались для выдачи наличных денежных средств в иностранной валюте лицам, участвовавшим в преступной организации, для оплаты аренды помещения, а также в иных целях.

В ходе предварительного расследования в отношении двух лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РА (создание или руководство преступной организацией) и п. 1 и 3 ч. 3 ст. 257 УК (хищение компьютерных данных, совершенное преступной организацией в особо крупном размере).

В государственный бюджет перечислено 100 млн драм преступного происхождения.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.