Понедельник, 14 Июля 2025 11:03

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту

Французской Республики Эммануэлю Макрону по случаю Национального праздника.

В послании, которое распространила пресс- служба правительства, в частности говорится: "Сердечно поздравляю и передаю Вам и братскому французскому народу свои наилучшие пожелания по случаю Национального дня Франции. Этот день, имеющий огромное значение для французского народа, предоставляет наилучшую возможность вновь подчеркнуть особую роль Франции в укреплении и продвижении благородных общечеловеческих ценностей свободы, равенства и братства, а также подтвердить нашу общую приверженность их воплощению в жизнь на благо наших граждан и государств. Хочу подчеркнуть, что исторические связи между Арменией и Францией, основанные на этих общечеловеческих ценностях и многовековой дружбе, объединяющей армянский и французский народы, имеют ключевое значение для развития наших межгосударственных отношений. С особой благодарностью хочу отметить, что особые отношения между нашими странами, о чем свидетельствуют установившийся тесный политический диалог на высоком уровне и эффективное взаимодействие во всех областях двустороннего взаимодействия, сегодня благодаря Вашей неизменной приверженности переросли в стратегическое партнерство. Хочу c удовлетворением подчеркнуть, что сотрудничество между нашими двумя странами теперь охватывает такие важные направления, как борьба с изменением климата, защита биоразнообразия и искусственный интеллект. В этом контексте я хотел бы подтвердить приверженность Армении делу содействия усилиям, направленным на решение этих глобальных проблем.

Мы также высоко ценим неизменную важную поддержку дружественной Франции и Ваши личные усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе. Ещё раз поздравляю Вас с этим символичным для французского народа днём и передаю Вам свои наилучшие пожелания мира и процветания. С большим ожиданием возможности принять Вас в Армении в этом году с государственным визитом, прошу принять, господин Президент, заверения в моём самом высоком уважении".