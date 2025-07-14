Понедельник, 14 Июля 2025 10:57

АрмИнфо. В Глендейле перед зданием армянского консульства прошёл митинг, инициированный движением "Национальный фронт" в защиту Армянской Церкви и против широко распространённых необоснованных и незаконных репрессий в Армении. Об этом сообщает Всеармянский совет по защите Армянской Церкви.

Отмечается, многочисленные представители армянской диаспоры Лос-Анджелеса, представители общины, духовные и общественные деятели, в своих выступлениях потребовали немедленного прекращения репрессий со стороны властей Армении в отношении священнослужителей Армянской Апостольской Святой Церкви, национальных благотворителей и деятелей с армянской ментальностью, а также освобождения арестованных.

В выступлениях подчёркивалось, что защита суверенитета церкви и религиозной свободы является общеармянским приоритетом, и армянская диаспора расценивает любое посягательство государства как удар по всей национальной идентичности. Участники акции в очередной раз подтвердили единство армянского народа и его готовность отстаивать свои духовные ценности, поскольку каждый удар по церкви воспринимается как удар по святыням армян.

Митинг стал проявлением воли армян Лос-Анджелеса, непоколебимой и непреклонной, которая не умолкнет, пока вера и справедливость не вернутся на их родину.

Отметим, что с мая месяца премьер Армении начал кампании против Армянской Апостольской Церкви, требуя отставки Католикоса Всех армян Гарегина Второго. Свое требование он аргументировал тем, что Католикос Всех армян якобы нарушил обет безбрачия. Данные действия армянского премьера вызвали широкий общественный резонанс. Граждане выражают недовольство вмешательством государства в дела Церкви.