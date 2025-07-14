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АрмИнфо. Найден пропавший в населённом пункте Гетазат Араратской области четырёхлетний ребёнок, его жизни ничего не угрожает. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МВД РА Нарек Саркисян.
С его слов, 13 июля в 13:18 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МВД РА поступило сообщение о пропаже ребёнка в одной из зон отдыха посёлка Гетазат Араратской области. На указанное место незмедленно выехали крупные силы Спасательной службы МВД и Полиции, которые начали масштабные поисковые работы как на территории, так и на канале, проходящем через зону отдыха. Психологическая группа Спасательной службы работала с матерью ребёнка. Полиция и спасатели с помощью кинологов установили возможное местонахождение ребёнка. Около 18:38 четырёхлетний ребёнок был найден на берегу реки в посёлке Ланджазат Араратской области. На теле ребёнка были обнаружены царапины. По предварительным данным, ребёнок заблудился во время игры и, пытаясь найти своих родных, пошёл в сторону посёлка Ланджазат. Царапины он получил в результате длительной ходьбы и касания веток. Ребёнок доставлен в медицинский центр, его жизни ничего не угрожает", - написал пресс-секретарь МВД.
|Беженцы из НКР проводят акцию протеста у правительства Армении - в кабмине заявили о готовности принять членов Совета прав по защите прав арцахцев
|Совет партии НДП осуждает план открытия коммуникаций через территорию Армении, нарушающий суверенитет РА
|Лидер партии "Просвещенная Армения" потребовал от руководителей ЕС поднять на переговорах с премьер-министром РА беспокоящие армянский народ ряд вопросов
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|Премьер-министр РА: Армения высоко ценит поддержку Франции по установлению прочного мира на Южном Кавказе
|Армянский пленный встретил свое 46-летие в Бакинской тюрьме
|В Глендейле прошёл митинг в защиту Армянской Церкви и против репрессий
|Найден пропавший в населённом пункте Гетазат четырёхлетний ребёнок - МВД РА
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|Премьер-министр РА отбыл с рабочим визитом в Брюссель
|На площади Свободы Армении прошел митинг арцахцев с требованием обеспечения их прав
|Омбудсмен Арцаха: Поводов для обсуждения проблем арцахцев много, но площадки для этого нет
|Заявление: Структура АРФД сильна и готова к любому развитию событий
|Депутаты от фракции "Армения" требуют изменить меру пресечения в отношении Лианы Арутюянян - матери троих малолетних детей
|Плановые отключения электроэнергии 14 июля
|Золотой абрикос: Программа "Произвдено в Германии" откроется новым фильмом Кристиана Петцольда
|Армения и Грузия подписали программу о продолжении сотрудничества в сфере культуры на 2025-2027гг.
|Омбудсмен о заключении матери троих несовершеннолетних детей: принимаются меры для защиты прав, включая вопрос опеки
|Это не простая случайность: Новый фильм Джафара Панахи откроет 22-й кинофестиваль "Золотой абрикос"
|Адвокат: После того как по делу <Священная борьба> были арестованы все фигуранты, репрессии на этом не закончились
|Политолог: Действия властей против АРФД могут завтра обернуться против любой другой партии или личности
|УВКПЧ ООН отказалось комментировать нападки Пашиняна в адрес ААЦ - СМИ
|Кампания правящей силы против ААЦ ослабляет позиции Армении на международной арене - заявление
|Франция представит на кинофестивале <Золотой абрикос> 12 фильмов
|Католикос всех армян: Власти Армении, вместо того, чтобы устранить разрыв в обществе, продолжают кампанию против ААЦ
|Сусанна Арутюнян: Миссия <Золотого абрикоса> - стать площадкой где зазвучат голоса новых режиссеров
|Оппозиционный депутат: Мать троих детей с грудным ребенком отправляют в СИЗО по обвинению в содействии незаконной миграции
|Нидерланды и в этом году поддержат выпуск фестивальной газеты <Золотого абрикоса>
|ЕС призывает Армению и Азербайджан как можно скорее подписать и ратифицировать мирное соглашение
|В правительстве обсуждена Концепция реформирования уголовно-исполнительной системы министерства юстиции Армении
|Уволенный сотрудник ЕГУ обвинил ректора вуза в обслуживании интересов властей Армении
|При содействии КНР в ближайшее время для сотрудников СК будут организованы обучающие курсы
|В Ереване стартует чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет в дивизионе B
|Археологический комплекс Гарни и "Симфонии камней" включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО
|Экс-мэр Глендейла: Попытки ослабить Армянскую Церковь могут подорвать последний институт, объединяющий армянский мир
|Задержаны ещё 7 человек, принимавших участие в массовых беспорядках 10 ноября 2020 года - СК
|Состоялось первое заседание комиссии по организации 8-го саммита Европейского политического сообщества
|Молодежный союз АРФД: Госаппарат вместо предотвращения новой войны занимается "разоблачением" любителей страйкбола
|На форуме "Дети Содружества" в Беларуси прошел день Армении
|Дашнакцакан о преследованиях соратников: Пашинян пытается уничтожить все очаги сопротивления
|Idram и Alipay+ облегчают трансграничные QR-платежи в Армении, соединяя местные торговые точки с пользователями международных цифровых кошельков
|Управляющий причинил кондоминиуму ущерб в особо крупном размере - СК
|Ардшинбанк принял участие в «Tech Week Vanadzor 2025»
|Комиссия по защите прав адвокатов требует от Антикоррупционного комитета инициировать дело из-за воспрепятствования встреч адвокатов с их клиентами
|Эксперт: встреча в Абу-Даби, вопреки ожиданиям властей Армении, оказалась неудачной
|В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел брифинг по Конференции LLDC3
|У США новый военный атташе в Армении
|Политолог: необходимо, чтобы внешние игроки рассматривали оппозиционный лагерь Армении как надёжного партнёра
|Роберт Кочарян подал еще один иск против Алена Симоняна
|Представитель армянских военнопленных в ЕСПЧ рассказала о вопиющих нарушениях прав Рубена Варданяна со стороны суда в Баку
|Армен Ашотян поддержал партию АРФД
|Президент Армении назначил послов в Оман и Иорданию
|Директор сети ресторанов "Ташир Пицца" арестован сроком на 1 месяц
|В Ереване вновь прокомментировали итоги встречи Пашинян-Алиев в Абу-Даби
|Госдеп: США поддерживают усилия по содействию миру и стабильности на Южном Кавказе
|МИД: Россия готова внести вклад в урегулирование отношений Еревана и Баку
|Читать больше
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