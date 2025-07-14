Понедельник, 14 Июля 2025 10:53

АрмИнфо. Найден пропавший в населённом пункте Гетазат Араратской области четырёхлетний ребёнок, его жизни ничего не угрожает. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МВД РА Нарек Саркисян.

С его слов, 13 июля в 13:18 в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МВД РА поступило сообщение о пропаже ребёнка в одной из зон отдыха посёлка Гетазат Араратской области. На указанное место незмедленно выехали крупные силы Спасательной службы МВД и Полиции, которые начали масштабные поисковые работы как на территории, так и на канале, проходящем через зону отдыха. Психологическая группа Спасательной службы работала с матерью ребёнка. Полиция и спасатели с помощью кинологов установили возможное местонахождение ребёнка. Около 18:38 четырёхлетний ребёнок был найден на берегу реки в посёлке Ланджазат Араратской области. На теле ребёнка были обнаружены царапины. По предварительным данным, ребёнок заблудился во время игры и, пытаясь найти своих родных, пошёл в сторону посёлка Ланджазат. Царапины он получил в результате длительной ходьбы и касания веток. Ребёнок доставлен в медицинский центр, его жизни ничего не угрожает", - написал пресс-секретарь МВД.