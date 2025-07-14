Понедельник, 14 Июля 2025 10:48

АрмИнфо. Благодаря государственной программе аттестации в Армении значительно выросла заработная плата ряда преподавателей музыкальных школ. Об этом накануне на церемонии открытия в городе Севан Гегаркуникской области республик нового здания музыкальной школы им. Валерия Саркисяна заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба правительства РА, на строительство двухэтажной музыкальной школы было потрачено более 344 млн драм. Программа строительства здания была реализована Всеармянским фондом "Айастан", а музыкальные инструменты и другое техническое оборудование предоставлены правительством. В общей сложности школа рассчитана на 230 учащихся. Она оснащена современными системами водоснабжения, канализации, отопления, противопожарной защиты, вентиляции, газоснабжения и электроснабжения. Были также проведены работы по ограждению, благоустройству и озеленению территории.

Никол Пашинян, выразив благодарность семьям-донорам, их представителям, Всеармянскому фонду "Айастан" и французскому офису Фонда, отметил, что строительство школы является типовым примером сотрудничества правительства и диаспоры. Глава государства также подчеркнул, что благодаря государственной программе аттестации значительно выросла заработная плата ряда преподавателей музыкальных школ. "Думаю, времена, когда мы говорили, что стратегии в сфере образования очень важны для нас, уже прошли, потому что теперь мы говорим, что образование - это наша стратегия, т.е. нет ни одной сферы, где в авангарде наших идей реформ и развития не было бы образования", - сказал премьер-министр. Он добавил, что каждый, от посещающего детский сад ребёнка до премьер-министра, должен считать приоритетом образование и его получение, потому что это самый надёжный и единственный способ обеспечения развития.

В этом контексте премьер-министр указал на важность посыла правительства к детям о том, почему важны образование, капитальные

вложения в образовательную сферу и создание надлежащих условий для обучения. "Наш посыл ко всем ученикам во всех наших школах очень четкий: учитесь хорошо, чтобы жить хорошо. Если вы, дети, будете жить хорошо благодаря образованию, то и ваша семья будет жить хорошо, а с вашей семьей и ваша община, с вашей общиной и ваша область, с вашей областью и ваше государство", - сказал глава государства.

Никол Пашинян отметил, что именно на это направлена программа "300 школ, 500 детских садов", вокруг которой и были конкретизированы стратегические идеи правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что эти вновь построенные здания должны не только служить реализации школьных программ, но и выполнять другие функции художественного и музыкального образования. Никол Пашинян отметил, что правительство продолжит программу строительства новых музыкальных, художественных и спортивных школ там, где есть объективная потребность в этой инфраструктуре для создания возможности предоставления качественного образования. "В Академическом городке у нас будет старшая школа искусств, которая, по нашему мнению, станет акселератором развития таланта наиболее одаренных детей в музыке, литературе и других областях искусства", - сказал Никол Пашинян.

В конце своего выступления он еще раз подчеркнул необходимость обеспечения всех вновь построенных учебных заведений новым имуществом и инвентарем.