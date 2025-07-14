Понедельник, 14 Июля 2025 10:46

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, находящийся с рабочим визитом во Франции, накануне в Париже провел встречу со спикером Национального Собрания Франции Яэль Браун-Пиве.

Как передает пресс-служба НС РА, в центре внимания собеседников были вопросы повестки дня Армения-Франция, Армения- Евросоюз, а также темы межпарламентского сотрудничества.

Стороны также затронули региональные проблемы, подчеркнув в этом контексте необходимость подписания уже согласованного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Ален Симонян обратил внимание своего французского коллеги на проблему военнопленных и незаконно удерживаемых лиц в Азербайджане, особо выделив также проблему пропавших без вести военнослужащих.