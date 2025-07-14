Понедельник, 14 Июля 2025 10:44

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 июля отбыл с рабочим визитом в Брюссель.

Как передает пресс-служба правительства РА, на сегодня запланирована трёхсторонняя встреча Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Антонио Костой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Никол Пашинян также встретится с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.