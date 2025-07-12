Суббота, 12 Июля 2025 20:10

АрмИнфо. На площади Свободы в центре Еревпна 12 июля состоялся митинг с требованием обеспечения универсальных прав арцахцев, организованный Советом по защите прав арцахцев.

Как рассказали организаторы собрания, это ответ на проваленные результаты переговоров Совета с правительством, в ходе которых из 12 ключевых пунктов, предложенных Советов власти согласились рассмотреть лишь один, касающийся социальных вопросов, да и то не в полной мере.

В ходе митинга первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян подчеркнула, что это движение станет отправной точкой для возвращения в Арцах и началом создания свободной и справедливой Армении. Она также напомнила, что нынешние препятствия являются следствием преступлений и агрессии со стороны Азербайджана в результате их договоренностей с действующей властью, признавшей Арцах в составе преступного государства.

«Нам потребуются годы, чтобы продолжить нашу борьбу за возвращение Нагорно-Карабахской Республики, арцахцы должны вернуться в свои дома. И все преданные им армяне должны отстаивать это право», — отметила правозащитник.

Она также обратила внимание , что защитой прав арцахцев должны были заниматься власти Ароменмм. «Именно эта власть должна активно выступать на международных площадках за возвращение арцахцев. Однако мы сегодня наблюдаем не только нарушения прав арцахцев, но и преследования их представителей, а также тех, кто поддерживает их права», — добавила первый омбудсмен.

Касаясь требований собравшихся на площади, она подчеркнула необходимость создания таких условий для арцахцев, которые позволят им не покинуть Армению. «Междунарожное сообщество всегда признавало право арцахцев на самоопределение, и надо понять, что именно власти Армении признали Арцах в составе Азербайджана», — заключила Алавердян.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел первый митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный Совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. Совет установил палатку на площади Свободы, где периодически проводились встречи с различными общественно-политическими деятелями и политическими силами. Однако последние переговоры Совета привели к продлению соцпомощи лишь на два месяца. В данный момент есть риск того, что многие арцахцы могут остаться без жилья из-за прекращения соцпомощи.