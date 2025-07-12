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 Суббота, 12 Июля 2025 20:07
Алине Григорян

Омбудсмен Арцаха: Поводов для обсуждения проблем арцахцев много, но площадки для этого нет

Омбудсмен Арцаха: Поводов для обсуждения проблем арцахцев много, но площадки для этого нет

АрмИнфо. Существует множество поводов для обсуждения вопросов арцахцев, однако отсутствуют площадки, где можно было бы это сделать.Об этом 12 июля в ходе митинга арцахцев на площади Свободы в центре Еревана заявил омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Правозащитник в связи с этим напомнил, что возможность для диалога может появиться благодаря Швейцарской мирной инициативе. Однако он обратил внимание на то, что усилия в рамках этой инициативы предпринимаются другими странами, в то время как правительство Армении бездействует.

Говоря о проходящем митинге, омбудсмен пояснил, что он стал логическим продолжением предыдущего, состоявшегося 29 марта. На первом митинге акцент был сделан на социальных вопросах, которые требуют неотложного решения.

«После того митинга были сформированы профессиональные группы и проведены обсуждения. В результате были достигнуты некоторые изменения, но они оказались недостаточными для обеспечения достойной жизни арцахцев в Армении», — отметил Степанян.

Он также пояснил, что именно эта ситуация стала причиной для проведения нового собрания. «Мы представили все факты: часть из них была принята, часть — нет. Однако принципиальные вопросы остались нерешенными. Например, мы продолжаем утверждать, что требование о принятии гражданства является серьезным препятствием для арцахцев. Мы четко объяснили, почему это так. Кроме того, я неоднократно подчеркивал, что у людей есть социально-психологические проблемы, для решения которых требуется время», — добавил правозащитник.

Степанян также указал на опасения жителей Арцаха относительно того, что вопрос возвращения исчез из повестки. Кроме того, он отметил наличие множества проблем в жилищной программе, которые также требуют озвучивания, обсуждения и решения.

Степанян также сообщил, что перед митингом мэрия Еревана и полиция были проинформированы о проведении мероприятия, несмотря на то, что он санкционирован, тем не менее сообщил, муниципалитет запретил проводить сидячую забастовку. «Я считаю, что это было неуместно. При этом я уверен, что здесь волнует не столько содержание митинга, сколько попытки запугивания», — заявил омбудсмен Арцаха. Отметим, что в ходе митинга Совет по защите прав арцахцев попытался договориться с полицией о проведении шествия до площади Республики, в данный момент они ожидают ответа. Кроме того, Степанян напомнил, что их требования состояли из 12 пунктов и с сожалением отметил, что правительство не обращалось к большинству вопросов, помимо социальных. «Все остальные вопросы были просто проигнорированы, включая вопросы военнопленных и возвращения в повестку», — резюмировал он. Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел первый митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный Совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. Совет установил палатку на площади Свободы, где периодически проводились встречи с различными общественно-политическими деятелями и политическими силами. Однако последние переговоры Совета привели к продлению соцпомощи лишь на два месяца. В данный момент есть риск того, что многие арцахцы могут остаться без жилья из-за прекращения соцпомощи.

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