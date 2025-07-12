Суббота, 12 Июля 2025 16:20

АрмИнфо. Депутаты от фракции "Армения" готовы предоставить ходатайство в суд с целью изменения меры пресечения в отношении Лианы Арутюняни - матери троих малолетних детей, которая по решению суда заключена под стражу в УИУ "Абовян" по обвинению в содействии незаконной миграции. Лиана Арутюнян находится в камере со свои 8-месячным ребенком. Об этом написала на своей странице в Фейсбук депутат от фракции "Армения" Кристине Варданян по итогам визита в УИУ, сообщив, что данное предложение уже было передано адвокату заключенной Заруи Постанджян.

"Молодая женщина до сих пор не может поверить в происходящее, а ползающий по полу маленькой камеры ребёнок с удивлением наблюдает за разговором матери с незнакомыми людьми. Честно говоря, сказать, что я потрясена этим зрелищем и абсурдом сложившейся ситуации - значит не сказать ничего. Чувство абсурда не отпускает". - отметила депутат.

Сама арестованная, хотя и не признаёт себя виновной в инкриминируемом деянии, но готова пойти на домашний арест, чтобы быть рядом со всеми своими детьми. Во время разговора с депутатом Арутюнян призналась, что от шока не смогла сориентироваться и сообщить суду, что в области, в родительском доме, где она прописана, можно организовать её домашний арест.

"Но я действительно хочу понять, что обо всём этом думают Анна Вардапетян (генпрокурор Армении), Србуи Галян (министр юстиции Армении), Анаит Манасян (Омбудсмен Армении) и особенно женщины­депутаты фракции Гражданский договор?

Если захотят, генпрокурор Анна Вардапетян и министр юстиции Србуи Галян могут изменить эту ситуацию буквально за считанные часы.

Депутаты ГД, просто выразив готовность предоставить ходатайство для изменения меры пресечения, могут поменять эту ситуацию и позволить матери троих детей быть рядом с остальными двумя детьми.

Что обо всём этом думает министр здравоохранения Анаит Аванесян, которая приветствовала стрельбу по мирным демонстрантам? Что думает об этом Сона Казарян, якобы так озабоченная вопросами прав женщин?

Хочу понять - у вас осталась хоть капля человечности? Мы уже поняли, что вы оправдываете самые наглые репрессии против своих политических оппонентов. Но почему вы молчите в этом случае?", - вопросила Варданян.