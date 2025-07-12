Суббота, 12 Июля 2025 15:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Эребуни Еревана:

11:00-17:00 музей “Эребуни”, частные дома 1-45 на 35-ой улице Нор Ареша; частные дома на улице Х. Даштенци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Гая, Акнашен, Грибоедов;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Мясникян, Ацик, Баграмян;

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично села Аргаванд, Арбат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Ноякерт, Ванашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00 частично села Айгестан, Бердик, Хнаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-13։30 село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14։30 частично село Бюраван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30-14։30 частично села Димитров, масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 адреса: Ереванское шоссе 1, 96, 98; частично села Агавнадзор, Агаракадзор; село Арпи в городе Ехегнадзор; частично село Ринд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30-12։30 частично село Гергер;

в Котайкской области:

10:00-12:00 жилой дом 15 в 4-ом квартале, дом Культуры и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

12։00-14։00 жилые дома 24, 26 в 6-ом квартале, дом Быта, школа N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-16։00 город Егвард, село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Лилит Айрапетян”, “В. Есаян”, садоводческая компания “Наири”, квартал ‘Майри”, ООО “Тамара ев Ани”, П/К “Бюрех”, собственники “А. Аспоян”, “Л. Мкртчян”, “С. Погосян”, “Т. Акобян”, “Н. Мурадян”, ООО “Наиришин”, “Воске Кат”, ОАО “Бериутюн”, ОАО “Бериутюн”, ООО “Ерамар”, “Гндасар”, “Армин Лаб”, “Агросервис”, “Гана Григ”, “Караланс”, “Элипс”, “Семюр Энд Ко”, “Аймега”, “Евротрасн”, коньячный завод, завод “Айг”;

11։00-14։00 села Зораван, Арагюх, Бужакан, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард; ООО “Алхалья”, “Алреями фарм”, ОАО “Зораван”, “Наирян”, собственники “М. Геворгян”, “Г. Петросян”, “Самвел Амирханян”, ‘Анаит Варданян”, “К. Пилоян”, “З. Карапетян”, “М. Арутюнян”, “Г. Багдасарян”, “Д. Айрапетян”, “Ш. Казарян”, ‘М. Арутюнян”, “Г. Багдасарян”, станции компаний “Вива-Армения”, “Юком”; больница “Наири”, ООО “Том шин бетон”, “Урени”, “Егвард алрахац”, “Армберри”, “Элита’, асфальтовый завод, кварталы “Шираза”, “П. Севака”, “Арай”, собственники “М. Аветисян”, “С. Варданян”; частично улицы Нар-Доса, Комитаса, Абовяна; Ширака, Таргманчяц, Арапня, Чаренца, Исаакян, Прошяна, Гая, Ханджяна, Сафарян, Саят-Новы, Закаряна, М. Хоренаци, Ара Гехецика, Шираза, Спандаряна, Шауямна, З. Андраника, Туманян, Казарян; улицы Раффи, Ованнисян, Гагарина, Шинарарнери, Теряна, Гарегина Нжде, квартал “Азатамартикнери”, ЧП “А. Арутюнян”, ЗАО “Тигран Мец”, “Арай”, собственники “М. Туманян”, “И. Саргсян”, “С. Тадевосян”, “А. Хачатрян”, “М. Карапетян”, детский сад “Сези”, школа N3, детский сад N1, жилые дома 2, 4, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 16, 17 на улице Ереванян, колхоз “Бабенц”, собственники “Айк Мкртчян”, “Л. Саакян”, ООО “Охуд”, “Лусин”, предприятие “Наири”, ЧП ‘Г. Мартиросян”, ООО ‘Рафшин”, ООО “Симонян ев энкернер”, ЧП “Симонян”, ООО “ХКГ”, собственники “Н. Мхитарян”, ООО “Инкомспасаркум”, ОАО “Наиришин”, “Модус Гранум”, воинская часть, ООО ‘Фуд Фактори”, “Гардениа Лебниз Фарм”, “Ашхатанк”, собственник “Карапет Геворгян”, ОАО “Егвард марзакан кошикнери горцаран”, ООО “Семюр энд Ко”, Егвардский завод комбинированных кормов в городе Егвард;

11։00-17։00 5, 6, 7, 8 микрорайоны и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Сараландж” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

11:00-16:30 населенный пункт Вардадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Гетик, Мартуни, Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, МГЭС “Эрик”;

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Ширакской области:

11։00-16։00 села Воскеаск, Ахурик, Гарибджанян в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Андокаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.