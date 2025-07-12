Суббота, 12 Июля 2025 15:11

АрмИнфо. После того как по делу <Священная борьба> были арестованы все фигуранты, репрессии на этом не закончились. Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат Ваан Ованнисян.

Он отметил, что в их камерах регулярно и с крайней жёсткостью - проводятся обыски. На первый взгляд, по словам адвоката, может показаться, что сотрудники Следственного комитета просто выполняют свои служебные обязанности, но это лишь на первый взгляд.

"Существует давно отработанная и систематически применяемая тактика: формирование внутреннего недовольства в тюрьме по отношению к политически неудобным заключённым. В чём суть метода? Подобные действия провоцируют напряжённость между <старыми> и <новыми> заключёнными. Начинаются разговоры о том, что до появления последних условия содержания были спокойными, а с их приходом всё изменилось. Долгосрочная цель такой тактики - через других заключённых оказать давление на оппозиционно настроенного арестанта, изменить его взгляды и поведение. Прекратите это!", - написал Ованнисян.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви.

В частности он заявил, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в том числе и Католикосом Всех армян Гарегина II, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Между тем, независимые эксперты склоны считать, что данная антицерковная кампания продиктована из вне.

18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. 25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца.

Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти.

Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Задержания и аресты продолжаются.