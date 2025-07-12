Суббота, 12 Июля 2025 12:01

АрмИнфо. 22-й международный кинофестиваль "Золотой абрикос" откроется фильмом культового иранского режиссера Джафара Панахи "Простая случайность". На 78-м Каннском кинофестивале это работа удостостилась Золотой пальмовой ветки.Примечательно, что это первый фильм Панахи после тюремного заключения, который ему удалось лично представить в Каннах.

Но является ли простой случайностью то, что именно эта триумфальная киноработа ознаменует открытие ереванкого "Золотого абрикоса", разберемся вместе.

Джафар Панахи в 2010 году в Иране был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в антипропаганде правящего режима. Однако в заключении он провел лишь 2 месяца благодаря вмешательству Ирано-французского культурного центра и залога в $200 тыс. В результате мера пресечения была изменена на домашний арест и полный запрет на съемки кино, написание сценариев, интервью.

Но уже в 2022 году Панахи вновь попадает под стражу после того, как выступает против ареста иранских кинематографистов. На этот раз суд выносит приговор 2010 года - о заключении сроком на 6 лет. В тюрьме Панахи объявляет бессрочную голодовку и в феврале 2023 года его выпускают на свободу.

И здесь стоит отметить, что именно Ереван и "Золотой абрикос" стали его первым публичным выходом в свет, после заключения. Благодаря усилиям организаторов в рамках кинофестиваля состоялся показ его фильма "Офсайд", а затем и рандеву с поклонниками в Ереване. Примечательно, что встреча Панахи со зрителем в нашей стране состоялась в день его рождения - 11 июля - что сопровождалось ереванской презентацией книги российского кинокритика Антона Долина "Акт неповиновения. Фильмы Джафара Панахи".

В ходе 21-го "Золотого абрикоса" режиссер удостоился "Талера Параджанова" за вклад в мировую киноиндустрию. Его присутствие на кинофестивале стало не только невероятным культурным событием, но и мощной политической, человеческой победой. Таким образом, <Золотой абрикос> стал первым фестивалем, пригласившим Панахи после долгих лет запрета и заключения. То есть, возвращение Панахи началось именно с Еревана. Поэтому "Простая случайность" в Ереване - совсем не простая случайность. Отметим, что Джафар Панахи - один из самых титулованных режиссеров в мире, режиссер - 9 из 10 фильмов которого запрещены на его же родине - в Иране, но удостоены самых престижных кинопремий. В частности, он обладатель <Золотого льва> на Венецианском кинофестивале, <Золотого медведя> - на Берлинском, <Золотой камеры> - на Каннском. Кроме этого, в Каннах Панахи удостоился специального приза жюри за фильм <Нет медведей> и др.

"Уже более двух десятилетий <Золотой абрикос> остаётся самым влиятельным и международно признанным кинофестивалем в регионе. История Панахи ещё раз подчёркивает уникальную миссию фестиваля - поддержку свободного искусства, глобального культурного диалога и независимого от режимов кино. Присутствие Джафара Панахи на открытии 22-го Международного кинофестиваля <Золотой абрикос> станет ярким подтверждением этой миссии", - говорится в сообщении организаторов кинофестиваля.

Отметим, что в этом году кинофестиваль пройдет в Ереване с 13 по 20 июля. Площадками для кинопоказов станут кинотеатр <Москва> и Дом кино.