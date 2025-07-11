Пятница, 11 Июля 2025 20:51

АрмИнфо. Сегодняшние действия властей против Армянской Революционной Федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) завтра могут быть направлены против любой другой политической силы или человека.

Такое мнение выразил политолог Сурен Суренянц, реагируя на заявление депутата правящей партии "Гражданский договор" Асмик Акопян, которая в частности заявила: "Пришло время задуматься о повторном закрытии партии АРФД и ее включении в список террористических формирований". Суренянц считает, что с помощью этого заявления, с одной стороны, озвучивается цель "Гражданского договора", а с другой, демонстрируется стремление повлиять на общественное мнение.

"В этой ситуации абсолютно не имеет значения, что моя политическая команда и АРФД исповедуют разные идеологии и ценности. Речь идет не только о конкретной политической силе, а о принципе: готовы ли мы защищать тех, с кем не согласны идеологически, но кто подвергается репрессиям лишь за то, что осмеливается мыслить иначе", - отметил политолог.

Суренянц подчеркнул, что его позиция направлена не в защиту АРФД, а против политических преследований и авторитаризма нового типа. "Давление на АРФД создает опасный прецедент. Если мы не отвергнем его, он может повториться в будущем. Если мы позволим, чтобы такие вещи, как принадлежности для страйкба и футболки с логотипом АРФД, были представлены как доказательства подготовки теракта, то завтра подобные "доказательства" могут оказаться в офисах каждого из нас", - резюмировал политолог.

Напомним, что 9 июля представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн", в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Как сообщили в пресс- службе Следственного комитета Армении, по делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек. Ранее также был задержан член молодежного крыла партии Андраник Чамичян. При этом дашнаки уверены, что задержания их соратников - очередной политический заказ.