Пятница, 11 Июля 2025 20:19

АрмИнфо. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не стало комментировать нападки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Об этом сообщила официальная представительница УВКПЧ ООН Элизабет Троссел в ответ на запрос РИА Новости прокомментировать ситуацию вокруг Армянской Церкви.

В частности, Троссел отметила, что хотя организация осведомлена о происходящем вокруг ААЦ, однако у нее недостаточно информации для того, чтобы сделать какие- либо комментарии.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви. Так, 29 мая, на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, а его супруга - Анна Акопян назвала священнослужителей главными педофилами страны, кроме того, глава армянского кабмина поднял вопрос целибата служителей ААЦ. В частности он заявил, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в том числе и Католикосом Всех армян Гарегина II, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Между тем, независимые эксперты склоны считать, что данная антицерковная кампания продиктована из вне.