Пятница, 11 Июля 2025 19:30

АрмИнфо. В условиях сложной геополитической обстановки политические преследования, инициированные премьер-министром Армении Николом Пашиняном и представителями правящей силы против Армянской апостольской церкви (ААЦ), подрывают единство народа и ослабляют позиции государства на мировой арене.

С таким заявлением, как сообщили в пресс-службе Первопрестольного Эчмиадзина, выступили священники по итогам ежегодного собрания, состоявшегося 11 июля под председательством Католикоса всех армян Гарегина Второго. В ходе встречи обсуждались тревожные события, произошедшие в стране в последнее время.

В заявлении подчеркивается, что неподобающее поведение и оскорбительные высказывания властей в адрес Святой Церкви, а также постоянные угрозы и открытые попытки раскола духовенства нарушают Конституцию Армении, закон "О свободе совести и религиозных организациях", а также множество международных стандартов.

Кроме того, в заявлении осуждается лишение свободы бизнесмена, благотворителя Самвела Карапетяна, который выступил в защиту Армянской Церкви. "Недопустимо также умышленное игнорирование властями принципа презумпции невиновности в случае с арестованным архиепископом Багратом Галстяном и его единомышленниками. С большим возмущением и болью мы стали также свидетелями вторжения правоохранительных органов в Святой Эчмиадзин 27 июня с целью задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. Вопреки заверениям о том, что он добровольно явится в Следственный комитет, правоохранительные органы предпочли осуществить задуманное с применением непропорционально большой силы, что справедливо вызвало протест всех нас и помешало проведению нашего ежегодного собрания", - говорится в заявлении.

Священники осудили посягательство на святыню всех армян и подобное отношение к Патриарху и духовному классу. Кроме того, они выразили поддержку Католикосу Всех армян Гарегину Второму. В связи с этим в заявлении подчеркивается, что разжигание вражды и ненависти, пропаганда дискриминации и призывы к различного рода насилию являются опасными и разрушительными, и никогда не смогут принести пользу национальной жизни.

"Нападки на ААЦ, на наши заветные ценности и святыни неприемлемо и недопустимо, чревато необратимыми последствиями для нации и будущего Армении. Нет необходимости ставить родину и наш народ перед лицом новых потрясений и бедствий. Мы непоколебимо должны продолжать укреплять веру, надежду и любовь в нашем народе, укреплять верность нашей Святой Церкви и национально-духовным ценностям, благодаря которым, как и на протяжении веков, мы сможем преодолеть все трудности и испытания нашей жизни", - резюмировали в заявлении.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви. В частности он заявил, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в том числе и Католикосом Всех армян Гарегина II, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Между тем, независимые эксперты склоны считать, что данная антицерковная кампания продиктована из вне.

18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. 25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Задержания и аресты продолжаются.