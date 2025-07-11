Пятница, 11 Июля 2025 19:30

АрмИнфо. В этом году Франция на международном кинофестивале <Золотой абрикос> представит 12 фильмов, в том числе созданных в ко-производстве. Об этом заявил исполнительный директор Французского института в Армении, атташе по вопросам культуры Посольства Франции в Армении Давид Тюрс.

Он отметил, что Посольство Франции является на протяжении 22 лет преданным партнером <Золотого абрикоса> и этот год не стал исключением. Тюрс заметил, что этот кинофестиваль является важным средством связать армянских и французских кинодеятелей, что после может вылиться в совместные проекты.

В партнерстве с Посольством Франции в РА и Французским институтом в Армении, <Золотой абрикос>, по его словам, представит армянским зрителям обширную программу французского кино. В рамках традиционного Дня французского кино состоится премьера фильма <Всё моё> режиссёра Анн-Софи Баи в ее же присутствии. Во французской программе также будут представлены фильмы из конкурсных программ Берлинского и Каннского кинофестивалей: <Ледяная башня> (реж. Люсиль Хадзихалилович),<Сират> (реж. Оливье Лаше), <Положи свою душу на руку и иди> (реж. Сепиде Фарси), <Мои армянские призраки> (реж. Тамара Степанян) и др.

При поддержке Французского института в Армению приедет известный мавританский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, премии Cesar (национальная кинопремия Франции) Абдеррахман Сисако, который возглавит жюри международной конкурсной программы фестиваля. Помимо этого, как далее заметил Тюрс, будет организована ретроспектива трех фильмов Абдеррахмана Сисако.

Среди гостей фестиваля всемирно известный и один из самых интересных французских фотографов и режиссёров - Антуан д'Агата. Его работы зачастую исследуют табуированные темы, и он известен широкой публике в первую очередь своими провокационными работами.

Отметим, что в этом году кинофестиваль <Золотой абрикос> пройдет в Ереване с 13 по 20 июля. Площадками для кинопоказов станут кинотеатр <Москва> и Дом кино.