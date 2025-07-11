Пятница, 11 Июля 2025 19:01

АрмИнфо. Власти Армении, вместо того, чтобы сплотить армянский народ и устранить существующие разрывы в обществе, продолжают кампанию против Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Как сообщает пресс-служба Первопрестольного Эчмиадзина, с таким заявлением 11 июля выступил Католикос всех армян Гарегин Второй на ежегодном собрании священников, в котором приняли участие главы епархий ААЦ, Конгрегации Первопрестольного Святого Эчмиадзина и 215 священников, представляющих различные церковные структуры.

В своем выступлении Его Святейшество отметил, что встреча была организована для обсуждения тревожных событий, происходящих вокруг церкви. В частности, нападения на прихожан, аресты двух священников, а также российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК "Ташир"Самвела Карапетяна.

"В эти трудные времена, сколько бы ни предпринимались попытки представить шаги против Церкви как действия, направленные против отдельных прихожан, тем не менее, очевидно, что они носят системный характер и нацелены на саму Церковь", - подчеркнул Католикос.

Ввиду этого Гарегин Второй обратил внимание, что Армянская Церковь не может оставаться в стороне от угроз национальной идентичности и безопасности Родины. Он отметил необходимость противостоять искажениям истории и защищать интересы народа и государства. Кроме того, Каталикос призвал к активным действиям в защиту прав армян Арцаха и осуждению несправедливости в отношении армян, незаконно удерживаемых в Баку.

В этом ключе Гарегин Второй призвал прихожан к стойкости и преданности в их служении, подчеркивая важность правильного понимания истинных мотивов антицерковных действий. "Не позволим, чтобы эти неприемлемые явления, вводящие в заблуждение публикации и заявления каким-либо образом порождали недоразумения, унижая нашу нацию и Церковь", - резюмировал Католикос.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви. Так, 29 мая, на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, а его супруга - Анна Акопян назвала священнослужителей главными педофилами страны, кроме того, глава армянского кабмина поднял вопрос целибата служителей ААЦ. В частности он заявил, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в том числе и Католикосом Всех армян Гарегина II, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Между тем, независимые эксперты склоны считать, что данная антицерковная кампания продиктована из вне.