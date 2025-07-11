Пятница, 11 Июля 2025 17:52

АрмИнфо. Нидерланды и в этом году поддержат выпуск фестивальной газеты <Золотого абрикоса>. Об этом в ходе пресс-конференции 11 июля заявила посол Королевства Нидерландов в Армении Марике Монро-Винтер.

Она отметила, что Нидерланды рады внести свою долю содействия в проведении подобного мероприятия. В этой связи посол напомнила, что фестивальная газета выходит при поддержке Нидерландов с 2021г.

Сооснователь <Золотого абрикоса> Сусанна Арутюнян выразила надежду, что это сотрудничество будет иметь продолжительный характер, поскольку фестивальная газета стала одной из визитных карточек <Золотого абрикоса>.

Она также заметила на протяжении всего пути кинофестиваль ежегодно поддерживают международные партнеры. Сусанна Арутюнян заметила, что благодаря этому многолетнему сотрудничеству ереванский зритель каждый год имеет возможность смотреть лучшие европейские фильмы.

<Ежегодно к нам присоединяются новые партнеры. В частности, в этом году содействие окажет и Посольство Бельгии. При их поддержке состоится показ нового фильма уже наших дорогих братьев Дарденн - Жан-Пьера и Люка, которые два года назад стали почетными гостями <Золотого абрикоса> и удостоились <Талера Параджанова> за вклад в мировую киноиндустрию - <Молодые матери>, - сказала она, сообщив, что сценарий к этой киноработы был признан лучшим на Каннском кинофестивале. При содействии Бельгии состоится также показ фильма <На грани> бельгийскийх режиссеров Софи Мюзель и Герена ван де Форста. Отметим, что инициатором выпуска фестивальной газеты в 2008 году выступил известный нидерландский критик Питер ван Бюрен. Газета выходила как ежедневное приложение на время фестиваля и ее выпуск был связан с мастер-классами для начинающих кинокритиков и зарубежных участников.