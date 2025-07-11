Пятница, 11 Июля 2025 17:50

АрмИнфо. Евросоюз призывает Армению и Азербайджан как можно скорее подписать и ратифицировать мирное соглашение. Об этом заявила официальный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Анита Хиппер "Арменпресс", касаясь встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби 10 июля.

"Европейский союз приветствует встречу лидеров Армении и Азербайджана, состоявшуюся в Абу-Даби 10 июля. ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между двумя странами. Как отмечалось ранее, мы приветствовали завершение переговоров по проекту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений в марте 2025 года. Это важный шаг на пути к достижению прочного мира и безопасности в регионе.

Мы призываем обе стороны как можно скорее подписать и ратифицировать проект мирного соглашения", - сказала она.

При этом Хиппер подчеркнула, что ЕС готов оказать дополнительную поддержку и экспертные консультации если, если стороны попросят об этом.

10 июля в Абу-Даби прошли переговоры премьер-министр Армении и президент Азербайджана, были обсуждены различные аспекты повестки

нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат.