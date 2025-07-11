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АрмИнфо. Евросоюз призывает Армению и Азербайджан как можно скорее подписать и ратифицировать мирное соглашение. Об этом заявила официальный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Анита Хиппер "Арменпресс", касаясь встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби 10 июля.
"Европейский союз приветствует встречу лидеров Армении и Азербайджана, состоявшуюся в Абу-Даби 10 июля. ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между двумя странами. Как отмечалось ранее, мы приветствовали завершение переговоров по проекту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений в марте 2025 года. Это важный шаг на пути к достижению прочного мира и безопасности в регионе.
Мы призываем обе стороны как можно скорее подписать и ратифицировать проект мирного соглашения", - сказала она.
При этом Хиппер подчеркнула, что ЕС готов оказать дополнительную поддержку и экспертные консультации если, если стороны попросят об этом.
10 июля в Абу-Даби прошли переговоры премьер-министр Армении и президент Азербайджана, были обсуждены различные аспекты повестки
нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат.
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|Уволенный сотрудник ЕГУ обвинил ректора вуза в обслуживании интересов властей Армении
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|Ардшинбанк принял участие в «Tech Week Vanadzor 2025»
|Комиссия по защите прав адвокатов требует от Антикоррупционного комитета инициировать дело из-за воспрепятствования встреч адвокатов с их клиентами
|Эксперт: встреча в Абу-Даби, вопреки ожиданиям властей Армении, оказалась неудачной
|В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел брифинг по Конференции LLDC3
|У США новый военный атташе в Армении
|Политолог: необходимо, чтобы внешние игроки рассматривали оппозиционный лагерь Армении как надёжного партнёра
|Роберт Кочарян подал еще один иск против Алена Симоняна
|Представитель армянских военнопленных в ЕСПЧ рассказала о вопиющих нарушениях прав Рубена Варданяна со стороны суда в Баку
|Армен Ашотян поддержал партию АРФД
|Президент Армении назначил послов в Оман и Иорданию
|Директор сети ресторанов "Ташир Пицца" арестован сроком на 1 месяц
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|Госдеп: США поддерживают усилия по содействию миру и стабильности на Южном Кавказе
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|Политолог: главный посыл встречи в ОАЭ заключается в том, что война не возобновится, но и мира нет
|Армения и Иран подчеркивают важность шагов, направленных на мир и стабильность в регионе
|Патриарх Антиохийский: любая попытка нарушить внутреннее управление ААЦ является серьёзным нарушением религиозной свободы
|Баграт Галстанян: требую от компетентных органов публикации всего разговора
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|Новое здание Ереванского цирка, построенное ГК "Ташир", может быть конфисковано в пользу государства
|Генпрокуратура Армении требует взыскать имущество у ранее арестованного оппозиционного депутата Саркисяна
|Кремль: Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном
|Омбудсмен Армении указала на нарушение правоохранителями презумпции невиновности при задержании оппозиционеров
|СК Армении: По делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек
|Здание в Ереване будет изъято из перечня объектов, подлежащих приватизации с возможностью его последующей продажи
|В Армении на грант правительства Японии будет продолжена работа по разработке системы контроля качества атмосферного воздуха
|"Треугольник" как точка пересечения: В Ереване отметят 100-летие великих мастеров - Генриха Маляна и Агаси Айвазяна
|Благотворительный Фонд "Малыши Армении" получит в безвозмездное пользование земельные участки, принадлежащие общине Горис
|Омбудсмен Армении инициировала расследование по факту обысков и задержаний членов АРФ "Дашнакцутюн"
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