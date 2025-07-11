Пятница, 11 Июля 2025 17:33

АрмИнфо. Под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна 11 июля состоялось рабочее совещание, в ходе которого была обсуждена Концепция реформирования уголовно-исполнительной системы министерства юстиции.

Как передает пресс-служба правительства, в обсуждении приняли участие руководители и представители органов исполнительной, законодательной и судебной власти Республики Армения. Министр юстиции Србуи Галян представила приоритеты и направления развития уголовно­исполнительной системы. В частности, были затронуты вопросы развития потенциала уголовно- исполнительных учреждений, обеспечения и развития трудового потенциала сотрудников, расширения программ ресоциализации и улучшения условий содержания в уголовно­исполнительных учреждениях.

В ходе обсуждения были уточнены дальнейшие действия и шаги по намеченным направлениям.