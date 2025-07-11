Пятница, 11 Июля 2025 17:31

АрмИнфо. Заместитель директора Центра по работе со студентами Ереванского государственного университета (ЕГУ) Хачик Абаджян, после своего увольнения из вуза, обратился с открытым письмом к ректору вуза Ованнесу Ованнисяну.

Как отмечается в распространенном письме, Абаджян, в частности, обвинил ректора ЕГУ в приспешничестве властям Армении, подчеркивая, что процесс его увольнения носит не правовой, а политический характер. Абаджанян обратил внимание, что 9 июля 2025 года Ованнисян уведомил сотрудников Центра о расторжении трудового договора с ними с 11 июля, ссылаясь на пункт 2 части 1 статьи 113 Трудового кодекса Армении, при этом нарушив его же положения, где прописано, что работодатель обязан письменно уведомить работника и расторжении контракте не позднее, чем за два месяца.

В этом ключе он выразил убеждение, что ректор был вынужден изменить сроки расторжения контракта в последнюю минуту, однако не изменил ссылку на соответствующий пункт статьи. "Вы сослались на решение Совета попечителей ЕГУ 2019 года, но забыли, что в 2022, 2023 и 2024 годах тот же совет утвердил структуру и штатное расписание ЕГУ, подтвердив тем самым, что Центр по работе со студентами является структурным подразделением университета. Следовательно, все ваши ссылки являются фикцией", - пояснил замдиректора Центра.

В связи с этим он выразил уверенность, что процесс увольнения инициирован не самим Ованнисяном, а под давлением извне. Он напомнил, что в период с апреля по июнь 2025 года ректор отправил множество писем в Центр и поручил замдиректору взять на себя организационную работу по ряду летних программ. "Даже за день до отправки уведомления об увольнении вы продолжали давать поручения и подписывать документы, связанные с различными программами. Этот поспешный и неуклюжий процесс стал результатом давления со стороны представителей вашей политической силы. Вы обесценили репутацию и авторитет ректора ЕГУ. Я не знаю, какие у них есть компроматы на вас и как они могут добиться своих целей, но помните: даже при выполнении всех поручений с высокой точностью они все равно придут за вами", - заявил Абаджян.

Вчера также стало известно, что ректор ЕГУ также уволил декана факультета богословия епископа Анушавана Жамкочяна, принявшего участие в митинге в поддержку мецената, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. Последний был задержан в Ереване 18 июня из-за озвученной им поддержки Армянской Апостольской Церкви, подвергшейся нападкам со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.