Пятница, 11 Июля 2025 16:43

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета РА Артур Погосян 11 июля принял Чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Ли Синьвэя.

Как передает пресс-служба СК, приветствуя посла, Артур Погосян поздравил его с назначением. Председатель Следственного комитета высоко оценил плодотворное сотрудничество, налаженное между правоохранительными органами двух стран.

Посол Китая поблагодарил председателя Следственного комитета за вклад в развитие отношений между правоохранительными органами двух стран.

В ходе встречи стороны также затронули образовательные и ознакомительные визиты сотрудников Следственного комитета в Китай за последний год, что, по словам Артура Погосяна, свидетельствует о высоком уровне сотрудничества.

Посол, в свою очередь, подчеркнул необходимость продолжения курсов, отметив, что в ближайшее время для сотрудников Следственного комитета будут организованы обучающие курсы.

Председатель Следственного комитета, подчеркнув важность налаженного активного взаимодействия в рамках взаимной правовой помощи, особо отметил, что все требования законодательства соблюдены.