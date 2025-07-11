Пятница, 11 Июля 2025 16:17

АрмИнфо. В Ереване стартует чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет в дивизионе B. Сборная Армении проведет свой первый матч сегодня, 11 июля, против сборной Латвии. Матч состоится в Спортивно-концертном комплексе имени К. Демирчяна и начнется в 20:00.

В одной группе со сборными Армении и Латвии также оказались команды Черногории, Эстонии и Ирландии. Матч Черногория-Армения состоится 12 июля. 13 июля сборная сыграет со сборной Ирландии, а 15 июля - со сборной Эстонии до 20 лет. Все матчи с участием сборной Армении пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени К. Демирчяна и будут начинаться в 20:00. Трансляция матчей сборной Армении будет осуществляться по Общественному телевидению. Билеты на чемпионат можно приобрести онлайн на сайте Tomsarkgh.am.