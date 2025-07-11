Пятница, 11 Июля 2025 14:49

АрмИнфо. Задержаны ещё 7 человек, принимавших участие в массовых беспорядках 10 ноября 2020 года. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Источник отмечает, что в результате совместных действий сотрудников СНБ и СК, были установлены личности ещё 7 человек, которым инкриминируется участие в массовых беспорядках 10 ноября 2020 года в административных зданиях правительства, Национального Собрания, публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя. На основании ходатайства следователя надзорный прокурор вынес постановления о возбуждении в отношении последних уголовного преследования. 7 указанных лиц были задержаны. В суд направлены ходатайства об избрании в их отношении меры пресечения в виде административного надзора.

Напомним, что беспорядки произошли после оглашения трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана, в котором Ереван фактически признал свое поражение в 44-дневной войне.