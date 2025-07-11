Пятница, 11 Июля 2025 14:45

АрмИнфо. Под председательством руководителя аппарата премьер-министра РА Араика Арутюняна состоялось первое заседание комиссии по организации 8-го саммита Европейского политического сообщества.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с повесткой дня и организационной работой саммита. Было отмечено, что в 2026 году весенний саммит Европейского политического сообщества пройдет в Армении, что в очередной раз свидетельствует об активной вовлеченности Армении, готовности к укреплению регионального сотрудничества и осуществлённых демократических реформах.

Руководитель аппарата премьер-министра подчеркнул важность мероприятия и необходимость проведения скоординированной работы по его организации. В этом контексте Араик Арутюнян отметил важность взаимосвязанной и оперативной работы между ведомствами.