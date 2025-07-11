Пятница, 11 Июля 2025 14:09

АрмИнфо. В Беларуси проходит X международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества". Каждый день форума посвящен культуре и истории одного из государств СНГ. 10 июля на форуме состоялся день Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ

Отмечается, что приветствие участникам направил спикер парламента Армения Ален Симонян, который подчеркнул, что молодое поколение формирует будущее стран СНГ и именно от них зависит, каким оно будет справедливым, мирным и созидательным.

"Ваша энергия и стремление к новым знаниям - это залог того, что добрососедство, уважение и сотрудничество между нашими народами будут только крепнуть", - говорится в приветственном слове спикера.

Представители делегации познакомили ребят с культурой своей страны. Через спектакль " "Армения: история в танце" они показали историю возникновения и становления древнего государства. Ребята рассказали о силе духа армянского народа, о национальных обычаях и традициях, а также о вкладе армянских солдат в Победу в Великой Отечественной войне.

Школьники приняли участие в мастер-классах, подготовленных делегацией из Армении: изучили основы алфавита армянского языка, традиционные танцы и песни.

X форум "Дети Содружества" проходит с 7 по 16 июля. В этом году форум посвящен теме "80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Память и единство поколений".

В нем принимают участие школьники из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Для ребят подготовлена обширная культурно-образовательная программа: мастер-классы по ораторскому искусству и актёрскому мастерству, творческие встречи с народными артистами, писателями, композиторами, диалоговые площадки, интеллектуальные игры, образовательные тренинги, музыкальные конкурсы и многие другие мероприятия.

Организаторами мероприятия выступают Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Республики Национального собрания Беларуси при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.