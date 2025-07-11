Пятница, 11 Июля 2025 13:53

АрмИнфо. · Иностранные туристы, посещающие Армению, теперь могут осуществлять удобные и безопасные трансграничные QR-платежи с помощью Alipay+, что улучшает туристический опыт по всей стране: более чем в 85% торговых точек по всей Армении.

· Пользователи 13 популярных цифровых кошельков смогут совершать мобильные платежи уже на старте, а в дальнейшем будет расширяться совместимость с другими кошельками и банковскими приложениями-партнерами Alipay+.

· Стратегическое партнёрство Idram с Alipay+ интегрирует Армению в мощную глобальную экосистему цифровых платежей, соединяя местный бизнес с туристами со всего мира.

Ведущая цифровая платформа Армении Idram объявила о партнёрстве с Alipay+, глобальным шлюзом цифровых кошельков, управляемым Ant International, для официального запуска Alipay+ в Армении, что позволит осуществлять трансграничные QR-платежи. Это сотрудничество знаменует собой первое появление Alipay+ в регионе Кавказа и значительно укрепляет цифровую инфраструктуру страны в сфере платежей и туризма.

Благодаря этой интеграции пользователи Alipay+ смогут сканировать QR-коды Idram и осуществлять трансграничные платежи в тысячах торговых точек по всей Армении, используя привычный им кошелек, а также получать доступ к местным акциям и программам лояльности.

«Это партнёрство – доказательство стремления Idram к инновациям и международному сотрудничеству», – отметил Арсен Кденян, генеральный директор Idram. «Открывая нашу QR-инфраструктуру для Alipay+, мы не только внедряем будущее международных платежей, но и создаем комфортный и дружелюбный опыт для миллионов пользователей по всему миру, взаимодействующих с армянскими торговыми точками».

В течение следующих месяцев Idram обеспечит постепенное подключение Alipay+ в 85% торговых и гостиничных объектов Армении, а также расширение поддержки других партнёрских цифровых кошельков Alipay+, делая путешествие ещё удобнее для международных посетителей. Уже на старте крупнейшие супермаркеты и популярные туристические объекты будут принимать Alipay+.

В течение двух месяцев 25 000 торговых точек по всей Армении — магазины, рестораны, отели — будут подключены к Alipay+ через сеть партнёров Idram. Видимость бренда будет усилена за счёт нового POS-оборудования Alipay+, направляющего международных пользователей к торговым точкам, поддерживающим QR-платежи.

Арсен Кденян также отметил, что в рамках партнёрства Idram продолжит работу с Alipay+ для предоставления пользователям кошелька Idram возможности совершать платежи в глобальной сети партнёрских торговых точек Alipay+.

Alipay+ предоставляет возможность 100 миллионам торговцев в 70 странах и регионах обслуживать 1,7 миллиарда пользовательских аккаунтов по всему миру.

Это сотрудничество интегрирует Армению в глобальную цифровую платёжную экосистему, соединяя местный бизнес с международными путешественниками и способствуя инклюзивному росту бизнеса за пределами границ.

«Мы рады начать сотрудничество с Idram для запуска Alipay+ в Армении, улучшая туристический опыт для путешественников со всего мира», — прокомментировал Пьетро Кандела, генеральный директор Alipay+ по региону EMEA. — «С Alipay+ армянские компании любого масштаба смогут воспользоваться преимуществами цифровизации и получить экономическую выгоду от глобального туризма в этом популярном туристическом направлении».

О компании Idram

Основанная в 2004 году, Idram является ведущей цифровой финансовой платформой Армении, предоставляющей широкий спектр услуг: электронный кошелек, QR-платежи, переводы и другие финансовые инструменты для физических и юридических лиц.

О компании Alipay+

Alipay+, управляемый Ant International, — это комплекс решений для трансграничных мобильных платежей и цифровизации. Он соединяет мировых торговцев с широким спектром мобильных кошельков и цифровых банковских приложений, обеспечивая беспрепятственные транзакции, локализованные предложения и вовлечение клиентов для путешественников и бизнеса по всему миру.