Пятница, 11 Июля 2025 13:41

АрмИнфо. В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РА, были получены фактические данные о том, что управляющий одного из действующих в Тавушской области кондоминиумов передал в дар своему родственнику полуподвальное помещение площадью в 349,4 квадратных метра, заключив с ним официальный договор. Об этом говорится в сообщении СК РА.

Источник отмечает, что после этого управляющий кондоминиумом разделил полуподвальное помещение площадью в 349,4 квадратных метра на две части с целью легализации приобретенного имущества, полученного преступным путем, сокрытия фактического права собственности на имущество и искажения источника преступного происхождения. Затем, по указанию управляющего, участок площадью в 247,2 кв.м. был продан жителю Тавушской области за 2 млн драм, а другой участок площадью в 102,2 кв.м. был продан за 1 миллион 500 тысяч драм по официальному договору купли-продажи и отчужден его жене. Жена последнего перепродала указанную территорию за 5,5 млн драм другому лицу, которое, в свою очередь, отчудило имущество за ту же сумму дочери управляющего кондоминиумом.

В результате описанных выше действий было сокрыто реальное право собственности на недвижимое имущество общей площадью в 349,4 квадратных метра и кадастровой стоимостью в 15 млн 581 тыс 693 драм, искажено его криминальное происхождение, в результате чего кондоминиум был лишен права распоряжаться предоставленным имуществом.

Кроме того, в результате многочисленных доказательных и иных процессуальных действий, проведенных в ходе предварительного расследования, было установлено, что житель Тавушской области, являясь работником кондоминиума, без соответствующей регистрации, занимался сбором денежных средств, выплачиваемых населением кондоминиуму, и с ведома управляющего и собрал около 6 млн драм, которые были присвоены управляющим.

В отношении С.А. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями работниками коммерческих или иных организаций) и части 1 статьи 190 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). В отношении последнего избрана мера пресечения в виде залога и подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено надзорному прокурору с обвинительным заключением.