Пятница, 11 Июля 2025 13:10

АрмИнфо. С 4 по 6 июля 2025 года в Ванадзоре прошел «Tech Week Vanadzor 2025». Ардшинбанк, придерживаясь своей стратегии инновационных подходов, принял участие в мероприятии.

Серия технологических мероприятий Tech Week ежегодно объединяет крупные ИТ-компании Армении за пределами Еревана, в одном из городов страны, чтобы местная молодежь могла раскрыть свой цифровой потенциал. В этом году Tech Week остановился в Ванадзоре, в Центре культуры имени Шарля Азнавура. Цель мероприятия — содействовать технологическому образованию в регионах, представить последние достижения отрасли и создать новые возможности для сотрудничества.

Программа была насыщена выступлениями представителей отрасли и тематическими панельными дискуссиями, направленными на демонстрацию того, что технологическое будущее — не только в Ереване, но и по всей Армении.

Ардшинбанк также присутствовал в Ванадзоре. Руководитель управления развития цифрового банкинга банка Нарек Григорян участвовал в панельной дискуссии под названием «Куда мы идем: технологии, люди и будущее, которое мы строим вместе». В ходе дискуссии обсуждались вопросы и возможности, связанные с технологическим прогрессом, человеческим потенциалом и будущим финансового сектора.

«Будущее — цифровое, но оно не может быть построено без людей. Технологии ценны только тогда, когда они служат человеческим потребностям и трансформируют их опыт. В этом смысле в Ардшинбанке мы стремимся сбалансировать инновации и гуманизм, внедряя эффективные ИТ-решения для повышения качества жизни наших клиентов», — отметил Нарек Григорян.

Платформа Tech Week создает возможности для объединения бизнеса, образовательной среды и ИТ-специалистов, чтобы совместными инициативами способствовать прогрессу отрасли. Участие Ардшинбанка подчеркивает важность этого взаимодействия по принципу «Строим вместе». Цифровизация в банковском секторе больше не выбор, а неизбежный и системный подход.

Об Ардшинбанке

Ардшинбанк — ведущий банк Армении. Предоставляет широкий спектр универсальных банковских услуг, предлагая решения в сферах розничного, малого и среднего бизнеса, корпоративного, инвестиционного, а также частного банкинга и управления активами. Ардшинбанк обслуживает более 410 000 клиентов, которых обслуживают более 2 200 сотрудников. Банк располагает мощной многоканальной платформой для предоставления обширной линейки финансовых услуг посредством 71 филиала по всей Армении, а также комплексными системами мобильного и онлайн-банкинга.

Банк имеет самую широкую филиальную сеть в стране, а также представительство в Париже. Ардшинбанк — единственная компания в Армении, имеющая рейтинги трех ведущих мировых рейтинговых агентств: Standard & Poor's (BB- (стабильный)), Moody's (Ba3 (стабильный)) и Fitch (BB- (стабильный)), что соответствует рейтингу, равному рейтингу Республики Армения и является наилучшим показателем для оценки рейтинга частной организации.