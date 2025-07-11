Пятница, 11 Июля 2025 12:24

АрмИнфо.Подготовка к предстоящей Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая пройдёт в Туркменистане с 5 по 8 августа 2025 года, выходит на финишную прямую и получает освещение на международном уровне. 9 июля в этом контексте состоялся совместный пресс-брифинг, проведенный Постоянным представителем Туркменистана при Организации Объединенных Наций Послом Аксолтан Атаевой и заместителем Генерального секретаря ООН, Высоким представителем по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (USG/OHRLLS) Рабаб Фатимой.



Брифинг прошёл в гибридном формате и был целиком посвящён предстоящему форуму. На нём была подробно представлена программа Конференции, её ключевые и сопутствующие мероприятия, а также сам курорт Аваза, включая условия для работы и проживания делегатов и других участников. По завершении презентации спикеры ответили на вопросы журналистов, что позволило всесторонне осветить нюансы предстоящего события.



Проведение такого совместного мероприятия на столь высоком уровне подчёркивает приоритетное внимание, уделяемое ООН и Туркменистаном успешной организации и значимости этой Конференции. Оно также демонстрирует тесную координацию и сотрудничество между принимающей страной и Организацией Объединенных Наций в обеспечении глобального диалога по вопросам развития стран, не имеющих выхода к морю.

