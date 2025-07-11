Пятница, 11 Июля 2025 12:22

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял посла США в РА Кристину Квин и новоназначенного атташе по вопросам обороны полковника Мэттью Кроу.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Папикян поздравил полковника Мэттью Кроу с назначением, пожелав ему эффективной деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы хода сотрудничества в сфере обороны между РА и США и перспективы их развития. Стороны обоюдно высоко оценили текущий уровень сотрудничества. Американская сторона выразила готовность продолжать содействовать проводимым в Армении реформам в сфере обороны. Обсуждались также вопросы региональной и международной безопасности.