Пятница, 11 Июля 2025 11:59

АрмИнфо. Второй президент РА Роберт Кочарян подал еще один иск против председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна. Об этом говорится на портале правовой информации Dalatex.am.

Согласно исковому заявлению, Роберт Кочарян требует от Алена Симоняна публичных извинений и опровержения высказываний, опубликованных Симоняном в его Telegram-канале. Второй президент РА считает, что опубликованная спикером информация является ложной и безосновательной. Она порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Второй президент РА требует от председателя НС разместить опровержение и принести извинения как на странице спикера в Telegram канале, так и в Facebook. В случае удовлетворения иска спикер должен будет опубликовать следующий текст: "Ранее с моей стороны в адрес экс-президента РА Роберта Кочаряна были озвучены оскорбительные выражения, которыми я преследовал цель запятнать его честь и достоинство. Я сожалею об этом и приношу извинения".

В ответ на это требование глава законодательного органа страны заметил: "Роберт Кочарян подал в суд на меня и Никола Пашиняна, представляете? Не то, что меня увели охранники и забили до смерти, не то, что пришли снайперы и расстреляли меня, не то, что вооружённые бывшие дашнаки ворвались в зал заседаний НС и расстреляли меня, а то, что он пошёл в суд, чтобы восстановить свою репутацию. Человек не осознаёт, что никакой суд не может изменить его репутацию. Потом вы скажете, что в Армении ничего не изменилось. Полагаю, что тонкий внутренний мир Кочаряна был раздавлен мыслями, высказанными мной в этом самом видео. Удивительно, почему он не пошёл в суд, когда я сказал, что он человек со статусом шпиона и неграмотный. Согласен ли он с этим? Ну же, ну же:>, - написал спикер НС, опубликовав видео, послужившее основанием для первого иска.